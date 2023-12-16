Получил самый удивительный подарок в мире: Топ-5 фактов о Чарльзе Дарвине

Когда на ум приходит имя Чарльза Дарвина, большинство людей сразу же вспоминают его революционную теорию эволюции. Однако эта влиятельная фигура известна не только благодаря этому. UAportal рассказывает несколько фактов о Чарльзе Дарвине, которые вы, возможно, еще не знали.

Видео дня

Изменение направления

Прежде чем погрузиться в мир эволюционной биологии, Дарвин начал свой научный путь в медицинской школе. Родившись в семье врачей, он поступил в Эдинбургский университет в возрасте 16 лет. Однако настоящая страсть Дарвина заключалась не в медицине, что заставило его бросить обучение уже через два года.

Экзотический вкус

Авантюрный дух Дарвина распространился и на его кулинарные вкусы. Во время учебы в Кембриджском университете он стал членом Клуба обжор, уникальной группы, которая потворствовала поеданию незнакомых и экзотических животных. От ястребов к совам – Дарвин не боялся исследовать кулинарную неизвестность.

Читайте также: Покинул школу ради карьеры: что еще известно о Дамиано Давиде

Гора его имени

Мало кто может утверждать, что одержал верх на день рождения, но Дарвин был среди тех счастливчиков. На его 25-й день рождения капитан Фицрой с корабля "Бигль" подарил Дарвину гору высотой 2488 метров (8163 фута). Расположенная в горном массиве Кордильера-Дарвин на Огненной Земле, гора Дарвин является вечной данью его значительному вкладу.

Проблемы со здоровьем

В течение карьеры, Дарвина преследовали разные загадочные болезни. Несмотря на консультации с многочисленными врачами, он молча страдал, так и не найдя окончательного лечения.

Извинения от Англиканской церкви через столетие

Дарвин столкнулся со значительным скептицизмом и критикой, особенно со стороны религиозных кругов, по поводу своей теории эволюции. Одним из таких критиков была Англиканская церковь. Спустя 126 лет после его новаторской работы церковь публично принесла извинения за неправильное толкование вклада Дарвина в науку, тем самым признав свое непонимание отца эволюции.

Напомним, многие актеры и певцы решаются на пластические операции, потому что часто для них это необходимость. Мы рассказывали, как 7 знаменитых мужчин корректировали свою внешность.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш телеграмм канал !