Понадобятся булавка и кипящая вода: оберег от отрицательной энергии

Предки считали, будто булавки обладают амулетными свойствами, защищающими от негативной энергии. UAportal узнал, как можно провести обряд и создать мощный оберег.

Чтобы уберечься от нежелательной энергии, рекомендуется совершать этот обряд в одиночестве, в лучшем случае – за час до сна. Для начала выберите совершенно новую шпильку, убедившись, что она никогда раньше не использовалась.

Доведите воду до кипения и приготовьте стакан, наполнив его до краев горячей водой. Медленно откройте шпильку и дайте ей грациозно погрузиться в стакан.

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Во время этого действа важно тихо произносить следующие слова: "Как горячая вода становится холодной, так и враждебные намерения удаляются от меня". После того, как произнесли слова, поставьте стакан со шпилькой на подоконник и оставьте его до утра.

На рассвете вылейте уже охлажденную воду на землю на улице, не забыв предварительно вынуть шпильку. Эта многовековая традиция служит символическим средством защиты от негатива.

Напомним, ранее команда UAportal рассказывала, каких вещей нужно избавиться, чтобы в доме царил достаток.

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