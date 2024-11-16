Пончики в карамеле: подождите садиться на диету
Собрались на диету? Подождите, сначала приготовьте эти пончики.
Для теста:
• Молоко теплое – 100 г;
• Дрожжи сухие – 1,5 ч.л;
• Мука пшеничная – 260-300 г;
• Соль – 0,5 ч.л;
• Сахар – 50 г;
• Яйца куриные – 1 шт;
• Сливочное масло – 50 г.
Для заварного крема с ванилью:
• Молоко – 300 г;
• Яйца куриные – 1 шт;
• Крахмал кукурузный - 20 г;
• Ванильный сахар – 8 г;
• Сахар – 30 г.
Для карамели:
• Сахар – 200 г;
• Вода – 100 мл.
Способ приготовления:
1. В чаше смешать все составляющие и замешать тесто. Оно должно быть мягким на ощупь. При необходимости добавить муки, чтобы можно было сформировать шарик.
2. Для поднятия тесто перекладываем в миску, накрываем пленкой.
3. В микроволновку ставим маленькую миску с водой и ставим на 2 мин на подогрев. Теперь сюда можно поставить тесто для поднятия.
4. Раскатываем приподнятое тесто, слоем до 1 см. Вырезаем кольцом пончики. Накрываем пленкой на 10-15 мин для того чтобы подошло.
5. Жарим в большом количестве масла при температуре 170-180° по 2 минуты с каждой стороны.
6. Сахар, яйцо, крахмал и ванильный сахар смешать в чаше с помощью венчика.
7. Молоко подогреть до парения. Влить в сахарную яичную массу и перемешать. Перелить в сотейник и заварить крем. Охладить, накрыв пленкой, чтобы она касалась крема.
8. Начинить пончики.
9. Воду с сахаром смешать в сотейнике и нагреть на среднем огне до 170-175°.
10. Одной стороной осторожно погрузить пончики в карамель.
PS:Чем дольше стоят пончики, тем карамель будет менее хрустящей.