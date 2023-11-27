Популярен среди любителей собак: стоит ли заводить корги
Порода корги приобрела незаурядную популярность среди любителей собак. Все чаще люди заводят эту прекрасную породу дома. UAportal делится преимуществами и недостатками корги, о которых нужно знать.
Преимущества породы
- Компактный размер
Корги – это небольшие собаки, подходящие для мест с ограниченным пространством, таких как квартиры или маленькие дома.
- Дружественный характер
Они носят прекрасный характер и прекрасно ладят с детьми и другими домашними животными.
- Легкая транспортировка
Благодаря небольшому размеру их легко брать с собой на прогулки или в путешествии.
- Умственная составляющая
Корги очень умные и изобретательные собаки, хорошо поддающиеся обучению и дрессировке.
- Активность
Эти собаки обладают физической выносливостью и отлично подходят для активных владельцев.
- Возраст
Корги имеют более долгую, чем в среднем, продолжительность жизни, обычно живущие от 12 до 15 лет, обеспечивая многолетнюю дружбу и радость своим хозяевам.
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Недостатки породы
- Чрезмерный шум
Иногда корги могут быть достаточно шумными и относительно часто лаять, особенно если они скучают или испытывают тревогу.
- Склонность к ожирению
Из-за чрезмерного кормления или недостаточной физической активности корги могут сильно набирать вес.
- Потребность в упражнениях
Они нуждаются в достаточной физической активности, поэтому важно предоставлять им возможность бегать и гулять.
- Проблемы со спинным стволом
У корги типично короткое туловище и длинные спинные позвонки, иногда может приводить к проблемам со спинным стволом.
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