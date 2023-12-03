Пора давно забыть: топ-5 мифов о картофеле
Картофель, часто окутанный ложными представлениями. В этой статье UAportal рассказывает о самых распространенных мифах относительно картофеля, которые существовали слишком долго.
Миф о том, что картофель – это вредные углеводы
Картофель часто ошибочно воспринимается как вредный углевод, но этот миф следует отвергнуть. Она питательна и универсальна, что делает ее пригодной для сбалансированного питания. Картофель содержит необходимые витамины, минералы и клетчатку.
Миф о том, что картофель приводит к увеличению веса
Многие ошибочно полагают, что картофель приводит к увеличению веса, но это не так. Способ приготовления и подачи картофеля, а не сам картофель, может способствовать увеличению веса. Правильно порционированный запеченный или вареный картофель на самом деле может быть питательным и сытным продуктом.
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Миф о том, что картофель не имеет питательной ценности
Некоторые люди ошибочно полагают, что картофель не имеет питательной ценности. Однако это заблуждение следует опровергнуть. Картофель является богатым источником витаминов С и В6, калия и клетчатки, которые жизненно важны для общего здоровья и благополучия.
Миф о том, что картофель содержит только крахмал
Один из распространенных мифов о картофеле состоит в том, что он состоит преимущественно из крахмала, который якобы делает его вредным для здоровья. Хотя картофель действительно содержит крахмал, это не делает его вредным по своей сути. Крахмал является нужным макроэлементом и источником энергии для организма.
Миф о том, что картофель – это пустая калорийная пища
Многие считают, что картофель – это пустые калории с низкой питательной ценностью. Однако это мнение не учитывает большое количество питательных веществ, содержащих картофель. Картофель наполнен витаминами, минералами, клетчаткой и другими важными питательными веществами.
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