Пособие садовода в апреле: какие овощи и цветы сеять на рассаду

Апрель – напряженная луна для упорных садоводов и огородников, ведь это идеальное время для посева рассады как овощей, так и цветов. Чтобы помочь вам в планировании садово-огородных работ, UAportal составил список рекомендуемой рассады для высадки в апреле, а также правильные методы ее выращивания.

Овощи для апрельской рассады:

Посадка овощей на рассаду в апреле позволяет получить более ранний урожай. Вы можете посеять семена как на подоконниках, так и в теплицах:

Огурец

Высевать рассаду огурцов можно в течение всего апреля. Желательно предварительно замочить семена в солевом растворе (3 г соли на 100 мл воды). Окуните семена, а всплывущие выбросьте, поскольку хорошие семена пойдут ко дну. Затем заверните семена во влажную ткань и дайте им прорасти в течение 2-3 дней. Высадите огурцы на глубину 4 см и накройте горшки спандексом или агроволокном.

Помидор

Помидоры можно высевать на рассаду в апреле. В отличие от огурцов, семена томатов обычно не нуждаются в замачивании. Посадите семена на глубину 1 см и накройте пленкой контейнеры. Для обеспечения правильного роста рассады томатов требуется температура не ниже 20°C и минимум 12 часов света в сутки.

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Капуста

Перед посевом капусты на рассаду рекомендуется прорастить семена. Сначала заверните семена в несколько слоев марли и окуните в теплую воду на 10 минут, а затем в ванную с холодной водой. Дайте им отдохнуть при комнатной температуре в течение суток. Высейте капусту во влажную почву, а после всходов перенесите горшки в прохладное помещение.

Перец

Хотя перец обычно высевают в марте, его можно высаживать на рассаду в апреле. Этот овощ плохо переносит пересадку, поэтому рекомендуется использовать одноразовые стаканчики. Помните, что перец теплолюбив и требует около 14 часов ежедневного освещения и регулярного полива.

Баклажаны

Хотя баклажаны обычно высевают на рассаду в марте, их можно высаживать и в апреле. Их можно выращивать как с пересадкой, так и без нее. Следите за тем, чтобы почва не была чрезмерно полита и обеспечивайте достаточное количество солнечного света. Как только рассада баклажанов достигнет высоты около 20 см с 7-8 листьями, ее можно пересаживать в открытый грунт.

Кабачки и патиссоны

В некоторых случаях кабачки и патиссоны можно высаживать рассадой в апреле. Однако эти овощи не очень хорошо переносят пересадку. Поэтому лучше сразу сажать их в открытую почву, когда установится теплая и благоприятная погода.

В апреле можно начинать высевать на рассаду следующие цветы:

– Однолетняя астра

– георгина однолетняя

– Бархатцы

– Ипомея (крученые панычи)

– Петуния

– Дельфиниум

– Маргаритки

– Колокольчики

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