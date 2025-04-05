Постный майонез – идеальное дополнение к весенним блюдам!

Такого рецепта вы еще нигде не видели! Быстрый, простой и вкусный – этот майонез отлично подойдет для Великого поста и легких весенних салатов.

Попробуйте сами!

Ингредиенты:

Вода от консервированного нута

Горчица

Соль

Сок лимона

Масло

Приготовление:

Все ингредиенты поместите в высокую чашу.

Взбейте блендером до однородной густой массы.

Готово! Добавляйте в любимые салаты и вкушайте!

Быстро, просто, полезно!

Попробуй приготовить – и удиви родных новым вкусом!