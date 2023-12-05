Появилось около 5 тысяч лет назад: интересные факты о помаде

Помада имеет богатую историю, которая насчитывает тысячи лет и имеет символическую значимость в разных культурах. UAportal подготовил пять фактов о ней.

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Первая помада

Помада берет свое начало в Древней Месопотамии, где впервые появилась около пяти тысяч лет назад. Женщины того времени растирали драгоценные камни и использовали их пыль для украшения губ.

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Древний Египет

Среди богатых древних египтян использование губной помады было обычной практикой. Считается, что даже у самой Клеопатра была страсть к красной помаде.

Помада в некоторых культурах

В некоторых культурах женщинам не разрешалось появляться на людях без насыщенного макияжа лица. К примеру, в японской культуре была эта традиция, которая подчеркивала важность макияжа как символа общественных норм.

Популярность помад

Известность помад среди женщин стремительно возросла после распространения черно-белых фильмов в Голливуде. По мере того как эти фильмы приобретали популярность, актрисы, щеголявшие своими идеально накрашенными губами, стали источником вдохновения для многих.

Состав

Современные помады включают в себя ряд ключевых ингредиентов, среди которых воск (например, натуральный пчелиный воск), масла, пигменты и смягчители. Для обеспечения дополнительных преимуществ помады и блески для губ теперь включают такие элементы, как витамин Е, коллаген, аминокислоты, алоэ вера, солнцезащитные фильтры и увлажнители.

Напомним, ранее мы уже рассказывали, что не нужно делать при снятии макияжа.

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