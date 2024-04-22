Познакомьтесь с комедийными фильмами середины 2000-х годов: они вас точно поразят

Предлагаем посмотреть лучшие комедийные фильмы середины 2000-х годов! UAportal поделился подборкой самых популярных лент, принесших зрителям смех и развлечения в период с 2004 по 2007 год.

"Евротур"

Рейтинг IMDB: 6.6/10.

Жанр: Комедия

Страна производства: США

Продолжительность: 93 минуты

Год производства: 2004

Главный продюсер: Дэниел Голдберг

Фильм "Евротур" рассказывает историю Скотта Томаса, выпускника старшей школы, который узнает, что его давний друг по переписке из Германии "Майк" действительно является красивой девушкой по имени Мике. Осознав свою ошибку, Скотт и его друзья отправляются в спонтанное путешествие по Европе, чтобы найти Мике и извиниться. По дороге их ждут приключения, забавные культурные столкновения и неожиданные встречи.

"Мистер и миссис Смит"

Рейтинг IMDB: 6.5/10.

Жанр: Боевик, комедия, романтика

Страна производства: США

Продолжительность: 120 минут

Год производства: 2005

Главный продюсер: Саймон Кинберг

Фильм "Мистер и миссис Смит" рассказывает о Джоне и Джейн Смит, обычной на первый взгляд супружеской паре из пригорода, имеющей тайну. Они оба являются высококвалифицированными наемными убийцами, работающими на конкурирующие агентства. Без ведома друг друга их брак превратился в рутину, а их настоящие имена остаются скрытыми, пока им не поручают убить одну и ту же мишень.

"Правила съёма: Метод Хитча"

Рейтинг IMDB: 6.6/10.

Жанр: Комедия, романтика

Страна производства: США

Продолжительность: 118 минут

Год производства: 2005

Главный продюсер: Джеймс Лесситер

В центре сюжета фильма "Правила съёма: Метод Хитча" – Алекс "Хитч" Хитченс, профессиональный "врач для свиданий", обучающий мужчин, как завоевывать сердца женщин. Когда Хитч встречает и влюбляется в Сару, циничную журналистку светской хроники, он оказывается на неизведанной территории, пытаясь применить свои собственные стратегии, чтобы завоевать ее сердце.

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"Дьявол носит Prada"

Рейтинг IMDB: 6.9/10.

Жанр Комедия, Драма

Страна производства США, Франция.

Продолжительность 109 минут

Год производства: 2006

Главный продюсер Венди Файнерман

Фильм "Дьявол носит Prada" рассказывает историю Энди Сакс, умной, но наивной начинающей журналистки, которая устраивается на работу ассистенткой к влиятельному и требовательному редактору модного журнала Миранда Пристли. Когда Энди начинает ориентироваться в жестоком мире высокой моды, она переживает комические и назидательные преобразования. Балансируя между личной честностью и требованиями работы, Энди открывает для себя сложности власти, амбиций и ценность оставаться верной себе.

"Мистер Бин на отдыхе"

Рейтинг IMDB: 6.4/10.

Жанр: Комедия

Страна производства: Великобритания, Франция, Германия

Продолжительность: 90 минут

Год производства: 2007

Главный продюсер: Питер Беннетт-Джонс

Фильм "Мистер Бин на отдыхе" рассказывает о неуклюжем и эксцентричном мистере Бине. Выиграв билет в Канны, мистер Бин начинает веселое приключение, полное курьезов и хаоса.

Напомним, мы рассказали о лучших мелодрамах.

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