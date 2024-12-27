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Правила питания на праздники

Анастасия ГолобородькоАнастасия Голобородько

Правила питания на праздники
Правила питания на праздники

Напоминаю, что праздники – не повод бесконечно перекусывать) да, мы собираемся за столом, но не чтобы наесться, а разделить время вместе

•••Вам не нужно выбирать только гедонистический досуг без границ или оставаться только ЗОЖником •••

Несколько напоминаний:

  • замедлите прием пищи. Это не соревнование) ешьте в медленном темпе, не держите всегда вилку в руках, маховые движения в рот будут часто автоматическими (внимание тем, кто быстро ест)
  • сначала сфокусируйтесь на белке. И салате. Утка и зеленый салат, рыба и овощи, пучок рукколы, мясо и зелень, сифуд и салаты с листьями, цитрусами. Мидии, лососевые, целая курица, сельдь. Только потом выделяйте место на гарниры, более тяжелые майонезные салаты, пироги, пирожные, что там еще. Тело вам поблагодарит
  • потребляйте разумно. Если уже есть алкоголь, выбираете качество, медленный темп, не забываете пить стакан воды на бокал вина
  • наслаждайтесь. Праздничные ужины будут отличаться от обычного рациона. Ну и что) они – о тепле и круге своих, а не правилах. Нечего потом чистить, детокситы не нужно. Улыбнитесь и идите на прогулку.
  • прогулка вообще очень приятно не только напитывает кислородом, но и включает мышцы, стабилизирует сахар крови. От 20 мин и длиннее. Поели-выпили чуть больше – двигаться! Дайте кислороду и активную прогулку

Источник:instagram.com

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