Правила питания на праздники

Напоминаю, что праздники – не повод бесконечно перекусывать) да, мы собираемся за столом, но не чтобы наесться, а разделить время вместе

•••Вам не нужно выбирать только гедонистический досуг без границ или оставаться только ЗОЖником •••

Несколько напоминаний:

замедлите прием пищи. Это не соревнование) ешьте в медленном темпе, не держите всегда вилку в руках, маховые движения в рот будут часто автоматическими (внимание тем, кто быстро ест)

сначала сфокусируйтесь на белке. И салате. Утка и зеленый салат, рыба и овощи, пучок рукколы, мясо и зелень, сифуд и салаты с листьями, цитрусами. Мидии, лососевые, целая курица, сельдь. Только потом выделяйте место на гарниры, более тяжелые майонезные салаты, пироги, пирожные, что там еще. Тело вам поблагодарит