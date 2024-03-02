Представлен Honor X50 Pro: Самые современные функции в одном флагмане

Недавно компания Honor представила свой новый флагманский смартфон Honor X50 Pro. Это долгожданное устройство имеет характеристики, которые обязательно оценят фанаты технических новинок, подробнее о них рассказывает UAportal.

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Дисплей и дизайн

Одной из достопримечательностей Honor X50 Pro является его большой 6,78-дюймовый OLED-дисплей с четким разрешением 1200×2652 пикселей. Экран также включает в себя сканер отпечатков пальцев для обеспечения идеальной безопасности.

Кроме того, пользователи могут наслаждаться плавным просмотром благодаря частоте обновления 120 Гц. Следует отметить, что дисплей работает на частоте 60 Гц или 120 Гц, поскольку его панель не LTPO.

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Процессор и аккумулятор

Под изящным внешним видом Honor X50 Pro скрывается надежный процессор Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1, обеспечивающий быструю работу и многозадачность. Чтобы соответствовать требованиям современного использования смартфона, он снабжен надежным аккумулятором емкостью 5800 мАч с поддержкой проводной зарядки мощностью 35 Вт.

Камера

На передней панели флагман оснащен 8-мегапиксельной селфи-камерой. На задней панели уникальный круглый модуль с двумя камерами. Основная камера на 108 Мп с диафрагмой f/1.75 и дополнительной 2-мегапиксельной камерой на 2 Мп.

Элегантный дизайн и доступность

Honor X50 Pro излучает изящество благодаря черному или зеленому цвету, что подчеркивает его стиль в дополнение к впечатляющим функциям. Для тех, кто ценит достаточный объем и производительность, флагманская модель поставляется с 12 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенной памяти. По цене примерно $395, Honor X50 Pro обеспечивает премиальный опыт использования смартфона.

Напомним, если батарея телефона начинает заряжаться очень медленно, это может быть по нескольким причинам. Кроме старения устройства, причиной этой неисправности могут быть некоторые важные факторы.

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