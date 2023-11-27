Преимуществ и недостатков всесезонных шин: стоит ли их выбирать

Благодаря экономически выгодным опциям и широкому спектру функций, всесезонные шины являются надежным и практичным решением для вождения в течение всего года. UAportal подготовил комплексный обзор преимуществ и недостатков, чтобы помочь вам принять взвешенное решение.

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Преимущества

Надежное сцепление:

У всесезонных шин надежное сцепление с разными дорожными покрытиями, такими как сухое, мокрое во время небольшого снега.

Удобство:

Их не нужно часто заменять.

Экономическая выгода:

По сравнению с отдельными летними и зимними шинами, все сезонные не нужно менять каждый сезон, что значительно экономит деньги.

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Недостатки

Хуже сцепление в экстремальных условиях:

Специализированные шины могут быть лучше в экстремальных погодных условиях и обеспечивать лучшее сцепление с дорогой и управляемость по сравнению с всесезонными.

Худшие характеристики в суровых погодных условиях:

Всесезонные шины могут иметь хуже характеристики в суровых зимних условиях, на льду и снегу.

Меньший срок службы:

Всесезонные шины, как правило, изнашиваются быстрее, чем специализированные, что приводит к сокращению срока службы протектора.

Напомним, ранее мы рассказывали, почему опытные водители советуют выжимать педаль газа в пол. Такое действие обязательно нужно проводить время от времени.

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