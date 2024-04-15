Приготовьтесь к смеху: топ-5 самых веселых фильмов, которые не дадут загрустить

UAportal подготовил подборку лучших комедийных фильмов, вышедших на экраны в период с 2011 по 2013 год. От забавных романтических запутанных историй до бурных приключений, эти фильмы предлагают щедрую порцию юмора и развлечений.

"Больше, чем секс"

Рейтинг IMDB: 6.2/10

Жанр: Комедия, романтика

Страна производства: США

Продолжительность: 1 час 48 минут

Год производства: 2011

Режиссер: Айван Райтман

"Больше, чем секс" рассказывает историю Эммы и Адама, двух друзей на всю жизнь, которые решили добавить сексуальную составляющую в свои отношения без всякой эмоциональной привязанности. Пока они пытаются управлять своей договоренностью, чувства начинают мешать, что приводит к неожиданным осложнениям и забавным неловким ситуациям.

"Хочу как ты"

Рейтинг IMDB: 6.3/10

Жанр: Комедия, фэнтези

Страна производства: США

Продолжительность: 1 час 52 минуты

Год производства: 2011

Режиссер: Дэвид Добкин

"Хочу как ты" рассказывает историю двух лучших друзей, Дэйва и Митча, которые благодаря магическому переключателю оказываются в роли друг друга. Дэйв, трудолюбивый юрист с семьей, теперь должен справляться с существованием своего беззаботного и дикого друга Митча, в то время как сам Митч преодолевает вызовы стабильной карьеры и счастливой жизни.

"Мой парень – псих"

Рейтинг IMDB: 7.7/10

Жанр: Комедия, драма, романтика

Страна производства: США

Продолжительность: 2 часа 2 минуты

Год производства: 2012

Режиссер: Дэвид Оуэн Расселл

"Мой парень – псих" сосредотачивается на истории Пэта Солитано-младшего, мужчины, который борется с биполярным расстройством, и пытается наладить свою жизнь и восстановить отношения после пребывания в психиатрической больнице. Когда Пат встречает Тиффани, загадочную и такую же непростую женщину, между ними завязывается необычная связь. Вместе они преодолевают семейные неурядицы, терапевтические сеансы и танцевальный конкурс, который может изменить их жизни.

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"Волк с Уолл-стрит"

Рейтинг IMDB: 8.2/10

Жанр: Биография, комедия, криминал

Страна производства: США

Продолжительность: 3 часа

Год производства: 2013

Режиссер: Мартин Скорсезе

"Волк с Уолл-стрит" – черная комедия, основанная на реальной истории Джордана Белфорта, биржевого брокера, который поднялся до головокружительных высот богатства и роскоши в 90-х годах. Благодаря потрясающим развлечениям, диким вечеринкам и нечестной деловой деятельности, Джордан становится олицетворением богатства, власти и разврата.

"Копы в юбках"

Рейтинг IMDB: 6.6/10

Жанр: Боевик, комедия, криминал

Страна производства: США

Продолжительность: 1 час 57 минут

Год производства: 2013

Режиссер: Пол Фиг

"Копы в юбках" сосредотачивается на странном партнерстве между сдержанным специальным агентом ФБР Сарой Эшберн и дерзким бостонским детективом Шеннон Маллинз. Когда эти две полярно противоположные правоохранительницы объединяют усилия, чтобы задержать безжалостного наркобарона, их личности и нетрадиционные методы создают веселое и насыщенное приключение.

Напомним, мы поделились подборкой фильмов в жанре фэнтези.

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