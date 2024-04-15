Приготовьтесь к смеху: топ-5 самых веселых фильмов, которые не дадут загрустить
UAportal подготовил подборку лучших комедийных фильмов, вышедших на экраны в период с 2011 по 2013 год. От забавных романтических запутанных историй до бурных приключений, эти фильмы предлагают щедрую порцию юмора и развлечений.
"Больше, чем секс"
Рейтинг IMDB: 6.2/10
Жанр: Комедия, романтика
Страна производства: США
Продолжительность: 1 час 48 минут
Год производства: 2011
Режиссер: Айван Райтман
"Больше, чем секс" рассказывает историю Эммы и Адама, двух друзей на всю жизнь, которые решили добавить сексуальную составляющую в свои отношения без всякой эмоциональной привязанности. Пока они пытаются управлять своей договоренностью, чувства начинают мешать, что приводит к неожиданным осложнениям и забавным неловким ситуациям.
"Хочу как ты"
Рейтинг IMDB: 6.3/10
Жанр: Комедия, фэнтези
Страна производства: США
Продолжительность: 1 час 52 минуты
Год производства: 2011
Режиссер: Дэвид Добкин
"Хочу как ты" рассказывает историю двух лучших друзей, Дэйва и Митча, которые благодаря магическому переключателю оказываются в роли друг друга. Дэйв, трудолюбивый юрист с семьей, теперь должен справляться с существованием своего беззаботного и дикого друга Митча, в то время как сам Митч преодолевает вызовы стабильной карьеры и счастливой жизни.
"Мой парень – псих"
Рейтинг IMDB: 7.7/10
Жанр: Комедия, драма, романтика
Страна производства: США
Продолжительность: 2 часа 2 минуты
Год производства: 2012
Режиссер: Дэвид Оуэн Расселл
"Мой парень – псих" сосредотачивается на истории Пэта Солитано-младшего, мужчины, который борется с биполярным расстройством, и пытается наладить свою жизнь и восстановить отношения после пребывания в психиатрической больнице. Когда Пат встречает Тиффани, загадочную и такую же непростую женщину, между ними завязывается необычная связь. Вместе они преодолевают семейные неурядицы, терапевтические сеансы и танцевальный конкурс, который может изменить их жизни.
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"Волк с Уолл-стрит"
Рейтинг IMDB: 8.2/10
Жанр: Биография, комедия, криминал
Страна производства: США
Продолжительность: 3 часа
Год производства: 2013
Режиссер: Мартин Скорсезе
"Волк с Уолл-стрит" – черная комедия, основанная на реальной истории Джордана Белфорта, биржевого брокера, который поднялся до головокружительных высот богатства и роскоши в 90-х годах. Благодаря потрясающим развлечениям, диким вечеринкам и нечестной деловой деятельности, Джордан становится олицетворением богатства, власти и разврата.
"Копы в юбках"
Рейтинг IMDB: 6.6/10
Жанр: Боевик, комедия, криминал
Страна производства: США
Продолжительность: 1 час 57 минут
Год производства: 2013
Режиссер: Пол Фиг
"Копы в юбках" сосредотачивается на странном партнерстве между сдержанным специальным агентом ФБР Сарой Эшберн и дерзким бостонским детективом Шеннон Маллинз. Когда эти две полярно противоположные правоохранительницы объединяют усилия, чтобы задержать безжалостного наркобарона, их личности и нетрадиционные методы создают веселое и насыщенное приключение.
Напомним, мы поделились подборкой фильмов в жанре фэнтези.
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