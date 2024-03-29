Приключения и детский смех гарантированы: удивительные мультфильмы, которые запомнятся надолго
В волшебном мире мультфильмов период между 2010 и 2013 годами стал временем появления исключительных шедевров, которые очаровали зрителей всех возрастов. UAportal подготовил подборку лучших историй и захватывающих приключений.
"Рапунцель: Запутанная история"
Рейтинг IMDb: 7.7/10
Жанр: Анимация, приключения, комедия
Страна производства: США
Продолжительность: 1 час 40 мин
Год производства: 2010
Режиссе: Нэйтан Грено, Байрон Ховард
"Рапунцель: Запутанная история" рассказывает историю Рапунцель, юной принцессы с волшебными длинными волосами, которая всю свою жизнь провела в ловушке в башне. Когда волшебный вор Флинн Райдер наталкивается на ее башню, они заключают сделку и отправляются в захватывающее приключение за пределы ее защищенного мира. Во время своего путешествия они встречают незабываемых персонажей, сталкиваются с опасностью и открывают для себя истинный смысл любви и самопознания.
"Кунг-фу Панда 2"
Рейтинг IMDb: 7.2/10
Жанр: Анимация, боевик, приключения
Страна производства: США
Продолжительность: 1 час. 30 мин.
Год производства: 2011
Режиссер: Дженнифер Ю Нельсон
В"Кунг-фу Панда 2"наш любимый герой По продолжает свое путешествие как Воин Дракона, защищая Долину Мира вместе со своими собратьями – мастерами кунг-фу, Неистовой Пятеркой. Когда древний злодей, Лорд Шен, угрожает завоевать Китай с помощью мощного оружия, По должен раскрыть тайны своего прошлого, чтобы остановить разрушительные планы врага.
"Ледниковый период 4: Континентальный дрейф"
Рейтинг IMDb: 6.5/10
Жанр: Анимация, приключения, комедия
Страна производства: США
Продолжительность: 1 час 28 мин
Год производства: 2012
Режиссер: Стив Мартин, Майк Турмайер
"Ледниковый период 4: Континентальный дрейф" переносит нас в еще одно ледяное приключение с Мэнни, Диего и Сидом, которые отправляются в плавание на айсберге после того, как катастрофическое событие разлучает их с друзьями и семьей. Столкнувшись с пиратством, смертоносными существами и собственными личными конфликтами, они должны найти путь домой и воссоединиться со своими близкими.
Читайте также: От колдунов до пиратов: фильмы фэнтези, которые стоит посмотреть
"Университет монстров"
Рейтинг IMDb: 7.3/10
Жанр: Анимация, приключения, комедия
Страна производства: США
Продолжительность: 1 час 44 мин
Год производства: 2013
Режиссер: Дэн Скэнлон
"Университет монстров" возвращает нас во времена, когда наши любимые Майк Вазовски и Джеймс Салливан, впервые встретились в колледже. Мультфильм демонстрирует их невероятную дружбу, когда они преодолевают вызовы программы запугивания в Университете монстров, соревнуясь за звание лучших страшил. На этом пути они раскрывают свои настоящие таланты, открывают для себя важность командной работы и усваивают ценные жизненные уроки о том, как принимать неудачи и находить свой настоящий путь.
"Гадкий я 2"
Рейтинг IMDb: 7.3/10
Жанр: Анимация, приключения, комедия
Страна производства: США
Продолжительность: 1 час 38 мин
Год производства: 2013
Режиссеры: Пьер Коффин, Крис Рено
"Гадкий я 2" возвращает любимого суперзлодея Грю, который исправился и пытается справиться с задачами, связанными с выполнением обязанностей тайного агента, отцовством и новоявленным чувством любви. Когда таинственный злодей угрожает миру, Грю вступает в Антизлодейскую лигу, чтобы помочь спасти мир. Вместе со своими верными помощниками Грю должен раскрыть личность злодея, одновременно разбираясь в сложностях своей личной жизни.
Напомним, UAportal подготовил 10 вдохновляющих и мотивационных фильмов, которые стоит посмотреть каждому.
Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!