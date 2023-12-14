Приметы и предрассудки о котах: Во что верить, а во что нет

С котами, загадочными существами, живущими рядом с нами веками, часто связаны различные приметы и верования, на которые влияют региональные различия и культура. UAportal рассматривает некоторые из этих предрассудков.

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Черный кот

Один из самых известных предрассудков связан с черным котом, часто ассоциирующимся со злом и несчастьем. Однако на самом деле считается, что черные коты обладают магической силой, которая может оградить их хозяев от беды и недугов.

В разных странах мира чёрная кошка считается невероятно благоприятным символом, в частности в Англии, Германии, Франции и Италии. Хотя если черная кошка пересекает ваш путь, это может рассматриваться как сигнал возможного несчастья или неудачи.

Кошачьи глаза

Кошачьи глаза издавна привлекали внимание фольклора. Например, когда они излучают зеленое сияние, фольклор предполагает, что зарождающееся желание близко к исполнению.

Голубые глаза указывают на благополучие и счастливую личную жизнь. Однако желтые глаза могут означать потенциальную болезнь или предчувствие опасности.

Кошачья шерсть и усы

Еще один предрассудок связан с наличием белой шерсти на лбу у кота, что указывает на удачу. Кроме того, длинные и прямые усы считаются защитным талисманом от злого глаза и недоброжелательности.

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Кошачьи уши

Если вы встретите кота, у которого одно ухо стоит вертикально, а другое слегка наклонено, народный признак говорит о том, что он умеет эффективно использовать время и пользоваться возможностями. И наоборот, оба стоящих прямо уха указывают на то, что кошка сосредоточена и ее не стоит беспокоить.

Кошки и погодные условия

Существует мнение, что коты обладают врожденной способностью испытывать погодные изменения и демонстрировать необычное поведение перед дождем или сильным ветром. Это явление связано с тем, что коты реагируют на электрический заряд в атмосфере перед бурей. Кроме того, некоторые считают, что коты имеют инстинкт обнаружения магнитных полей Земли и могут предусматривать землетрясения.

Влияние кошек на человека

Наличие кота в доме часто ассоциируется с чувством покоя, внутреннего мира, а иногда и мудрости. Успокаивающее мурлыканье, которое издают коты, способно успокаивать нервную систему человека и снимать стресс.

Ранее эксперты ответили, почему коты любят сидеть в коробках. Это поведение объясняется очень просто.

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