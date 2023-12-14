Признаки приближения морозов: 3 народных приметы

Непредсказуемые заморозки могут оказаться неприятной неожиданностью. UAportal делится тремя народными приметами, указывающими на возможность неожиданных заморозков.

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1. Активный кот

Следите за тонкими намеками от кота. Если он проявляет повышенную активность вечером, это может свидетельствовать о приближающемся похолодании. Обратите внимание, если кот скребет лапами о стену – это может быть дополнительной подсказкой.

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2. Стаи низколетящих птиц

Наблюдение за стаями птиц, летящих на меньшей высоте, чем обычно, может служить признаком неизбежного понижения температуры. Когда птицы летят поближе к земле, это часто означает вероятность внезапного похолодания или ночных заморозков.

3. Чайник, что жужжит

Традиционные методы могут помочь в прогнозировании погоды. Обратите внимание на то, как работает ваш чайник. Если ожидаются сильные морозы, вы можете заметить, что чайник гудит активнее обычного. Будьте внимательны к этому малозаметному изменению в работе чайника, поскольку он может дать ценную информацию о погодных условиях.

Напомним, мы писали о том, какие приметы и предрассудки связаны с приходом гостей, и почему люди желают здоровья, когда другие люди чихают.

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