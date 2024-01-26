Продукты, которые всегда должны быть в холодильнике

Очень важно всегда иметь под рукой разнообразные ингредиенты в холодильнике, чтобы можно было без труда приготовить простые и сытные блюда для себя и членов семьи. UAportal рассказал о базовом наборе продуктов первой необходимости, которые помогут утолить голод даже тогда, когда поход в магазин становится неудобным.

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Яйца

Яйца, как ни странно, могут храниться в холодильнике до 25 дней, не портясь. Однако очень важно размещать их на полке, а не в боковой дверце, где колебания температуры могут негативно повлиять на их качество. Даже если вы не любите яичницу, разумно иметь яйца под рукой, поскольку они являются обязательным ингредиентом многих блюд.

Молоко

Молоко служит как вкусным самостоятельным напитком, так и ключевым компонентом таких рецептов как омлеты и блины. Постоянное хранение его в холодильнике важно для любой кухни. Универсальность в приготовлении разных блюд делают его основным ингредиентом.

Сливочное масло

Сливочное масло играет немаловажную роль в выпечке, придавая хлебобулочным изделиям насыщенный вкус и текстуру. Оно также является идеальным дополнением к зерновым и кашам. Кроме того, при отсутствии растительного масла сливочное масло может быть удобной заменой при жарке.

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Мясо

Отложим в сторону колбасные изделия и рассмотрим обычное мясо, такое как говядина, свинина и курица. Эти богатые белком продукты содержат основные питательные вещества и соединения, необходимые для сбалансированного питания. Наличие мяса в холодильнике обеспечивает надежный источник белков животных, а также разнообразие вариантов при планировании питания.

Овощи

Овощи богаты витаминами, и их не стоит игнорировать. Огурцы и помидоры – традиционные и универсальные овощи, которые следует держать под рукой. Эти овощи не только идеально подходят для приготовления свежих салатов, но и являются ценными ингредиентами для многих кулинарных творений.

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