Продукты, сжигающие жиры
Правда.
Но есть такие популярные для нас продукты, которые помогают нам худеть лучше.
А именно:
Ананас.
Ранее считали, что содержащийся в нем бромелайн разрушает мембрану жировых клеток. Сегодня доказано, что этот фермент ускоряет переваривание животных белков.
Грейпфруты.
Эти цитрусовые плоды не способствуют сжиганию жира напрямую. Но у них есть уникальный флавоноид, который существенно ускоряет обмен веществ и положительно влияет на систему усвоения сахара в организме.
Пряности и специи: острый перец, имбирь, куркума, чеснок, корица.
Они ускоряют метаболизм и усвоение макронутриентов, стимулируют перистальтику кишечника, оказывают благоприятное влияние на печень, желчный пузырь и поджелудочную железу.
Большинство из них оказывают положительное влияние на углеводно-липидный обмен, так как усиливают чувствительность инсулиновых рецепторов, что в свою очередь улучшает утилизацию глюкозы.