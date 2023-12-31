Продвинутый сложный смартфон: Что ждать от vivo X Fold 3 Pro
Слухи о предстоящей серии сложных смартфонов vivo, известной как vivo X Fold 3, уже давно гуляют по интернету. UAportal рассказывает о некоторых подробностях флагманской модели в этой линейке.
Процессор
Это мощное устройство будет работать на передовом процессоре Snapdragon 8 Gen 3, обещающем молниеносную и бесперебойную работу.
Дисплей
Одной из особенностей vivo X Fold 3 Pro является его основной дисплей, демонстрирующий завораживающую LTPO-матрицу с частотой обновления 120 Гц. Она обеспечивает невероятно плавное изображение. Независимо от того, просматриваете ли вы веб-страницы, играете ли в игры, просматриваете ли мультимедийный контент, дисплей очарует вас своей потрясающей четкостью.
Камера
Любители фотографии оценят возможности камеры vivo X Fold 3 Pro. Смартфон будет оснащен 50-мегапиксельным основным сенсором, а именно Sony LYT-900. Он обещает исключительное качество изображения, а благодаря дополнительному преимуществу оптической стабилизации изображения фотографии и видео будут четкими даже в сложных условиях съемки.
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Зарядка
Чтобы соответствовать требованиям современных пользователей, vivo X Fold 3 Pro оснащен технологией быстрой зарядки. Благодаря поддержке мощности в 100 Вт устройство может быстро пополнить заряд аккумулятора, чтобы вы могли вернуться к работе в кратчайшие сроки.
Когда ждать
Хотя точных деталей по анонсу vivo X Fold 3 Pro пока немного, инсайдеры намекают, что презентация состоится в первом квартале 2024 года. Любители смартфонов и поклонники технологий по всему миру с нетерпением ждут флагмана, обещающего совершить революцию в мире сложных смартфонов.
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