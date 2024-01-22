Пронзительные истории любви: топ пять мелодрам, которые стоит посмотреть

UAportal рассказал о лучших мелодраматических фильмах, которые очаровали зрителей в период с 2015 по 2018 год. Эти фильмы рассказывают пронзительные истории любви, жертвенности и стойкости, оставляя после себя незабываемый след.

Видео дня

"Форма воды"

Рейтинг IMDb: 7.3/10

Жанр: Фантастика, драма

Страна производства: США

Продолжительность: 123 минуты

Год: 2017

Главный продюсер: Гильермо дель Торо

События фильма "Форма воды" разворачиваются в эпоху холодной войны в начале 60-х годов. Немая уборщица Элиза находит земноводное существо в секретной правительственной лаборатории и устанавливает с ней связь. Элиза полна решимости освободить существо из лаборатории, бросив вызов деспотическим властям.

"Лунный свет"

Рейтинг IMDb: 7.4/10

Жанр: Драма

Страна производства: США

Продолжительность: 111 минут

Год: 2016

Главный продюсер: Барри Дженкинс

"Лунный свет" рассказывает о пути Хирона от детства к взрослой жизни, где он сталкивается с вопросами относительно собственной идентичности. Живя в неблагополучном районе Майами, Хирон пытается найти свое место в мире, борясь с противоречивыми желаниями и внешним давлением.

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"Ла-Ла Ленд"

Рейтинг IMDb: 8.1/10

Жанр: Мюзикл, драма

Страна производства: США

Продолжительность: 128 минут

Год: 2016

Главный продюсер: Фред Бергер

Фильм рассказывает о Мие, начинающей актрисе, и Себастьяне, талантливом джазовом музыканте, которые встречаются и влюбляются, находя утешение и вдохновение в мечтах друг друга. Однако когда их карьеры начинают взлетать вверх, их отношения сталкиваются с вызовами, заставляя их столкнуться с непростой реальностью следования своим художественным амбициям.

"Кэрол"

Рейтинг IMDb: 7.2/10

Жанр: Романтика, драма

Страна производства: Великобритания, США

Продолжительность: 118 минут

Год: 2015

Главный продюсер: Элизабет Карлсен

Действие фильма "Кэрол", снятого по мотивам романа Патриции Хайсмит "Цена соли", происходит во времена, когда общественные нормы запрещали отношения между двумя женщинами. Фильм рассказывает о бурном романе между Кэрол Эйрд, утонченной и гламурной женщиной, переживающей неудачный брак, и Терезой Беливет, молодой начинающим фотографом, которая постепенно влюбляется в Кэрол.

"Бруклин"

Рейтинг IMDb: 7.5/10

Жанр: Драма, романтика

Страна производства: Ирландия, Великобритания, Канада

Продолжительность: 117 минут

Год: 2015

Главный продюсер: Финола Двайер

Действие фильма "Бруклин" разворачивается в 1950-х годах и рассказывает о путешествии Эйлис Лэйси, молодой женщины, покидающей свой маленький городок в Ирландии в поисках лучшей жизни в шумном городе Бруклин, Нью-Йорк. Когда Эйлис обустраивается в новой среде, ей приходится сталкиваться с проблемами адаптации к чужой стране, поиска любви и обретения собственной индивидуальности.

Напомним, ранее мы рассказывали об экшн-фильмах, покоривших зрителей по всему миру. В частности, эти фильмы положили путь в будущее этого жанра.

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