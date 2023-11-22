Простые методы устранения неприятных запахов в посудомоечной машине

Посудомоечная машина – важный бытовой прибор, особенно для больших семей, которые любят готовить и наслаждаться вкусными блюдами. Однако со временем некоторые хозяйки могут столкнуться с неприятным запахом, исходящим из посудомоечной машины. UAportal делится простыми советами, которые помогут устранить эту проблему.

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Лимон

Одним из эффективных методов является использование лимонов. В первую очередь выжмите из лимона сок. Затем положите остатки фрукта в посудомоечную машину и запустите ее на два-три цикла мытья. Этой простой процедуры с лимоном достаточно, чтобы нейтрализовать любые неприятные ароматы.

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Пищевая сода

Еще одним доступным бытовым средством для борьбы с неприятными запахами в посудомоечной машине есть пищевая сода. Известная своими исключительными свойствами по устранению запахов, сода хорошо помогает, если посыпать ее на дно посудомоечной машины и запустить цикл мойки. Примечательно, что уже после одного цикла проблема будет устранена.

Уксус

Уксус не только борется с неприятными запахами, но и помогает устранить основную причину их появления – накопленный жир. Чтобы использовать уксус в качестве раствора, налейте его на дно посудомоечной машины, загрузите посуду и запустите цикл мойки. Достаточно одного цикла с уксусом, чтобы восстановить приятный запах.

Напомним, что UAportal подготовил несколько простых советов, которые помогут быстро и эффективно очистить ванную. Понадобятся пищевая сода, уксус и лимонный сок.

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