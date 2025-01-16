Протеиновое печенье: станет отличным дополнением к вашему рациону

Піклуєтесь про своє тіло, інтенсивно тренуєтесь та шукаєте корисний перекус? Цей рецепт печива – саме те, що вам потрібно!

Воно стане чудовим доповненням до вашого раціону.

Інгредієнти:

• Арахісова паста — 100 г;

• Протеїн — 50 г;

• Яйця курячі — 1 шт;

• Білок з 2 яєць;

• Цукор тростинний — 50 г;

• Борошно кокосове / мигдальне — 30 г;

• Шоколадні краплі — 2 ст.л.

Спосіб приготування:

1. Змішати всі складові у мисці.

2. Додати шоколадні краплі.

3. Сформувати печиво.

4. Випікати при температурі 170° до готовності.

Обирайте корисне, смачне та ефективне!