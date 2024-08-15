Проживают люди разных национальностей: интересные факты об Израиле

UAportal подготовил 5 фактов об Израиле, которые могут вас заинтересовать. Страна может похвастаться большим количеством культурных и исторических памятников, очаровывающих бесчисленное количество посетителей.

Языковое разнообразие

Израиль признает два официальных языка – иврит и арабский. Однако, из-за значительного притока советских евреев после распада СССР, в стране также существует значительная русскоязычная община.

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Валюта

Национальная валюта Израиля – новый израильский шекель, обозначаемый как ILS. Эта денежная единица широко используется по всей стране для финансовых операций, отражающих экономическую силу Израиля.

Популяция

Израиль охватывает разнообразное население, состоящее из разных национальностей. Хотя евреи составляют значительную часть населения, страна также является домом для множества людей, происходящих из примерно семидесяти разных народов.

Долголетие и благополучие

Израиль добился значительных успехов в улучшении благосостояния своих граждан и долголетии. Примечательно, что он входит в топ-10 стран мира по продолжительности жизни, что отражает внимание государства к здравоохранению и качеству жизни.

Уникальный календарь

Израильский календарь вносит особый поворот в традиционный еженедельный цикл. В отличие от общепринятого понедельника, израильская неделя начинается в воскресенье. Это культурное отличие придает оттенок уникальности повседневной жизни нации.

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