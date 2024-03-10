Путешествие сквозь тайны и интриги: топ-5 детективных фильмов

Приглашаем в кинематографический мир тайн и загадок с подборкой лучших детективных фильмов, которые UAportal подготовил для вас. Эти фильмы предлагают увлекательное путешествие в мир раскрытия преступлений.

Видео дня

"Шерлок Холмс"

Рейтинг IMDB: 7.6/10

Жанр: Детектив, приключения, боевик

Страна производства: США, Великобритания, Австралия.

Продолжительность: 128 минут

Год производства: 2009

Режиссер: Гай Ричи

Шерлок Холмс и доктор Джон Ватсон отправляются на задачу остановить лорда Блэквуда, энтузиаста темных искусств с амбициями покорить себе Британскую империю. Используя уникальные детективные методы Холмса, они распутывают зацепки, ведущие к Блэквуду среди лондонского хаоса.

"Зодиак"

Рейтинг IMDB: 7.7/10

Жанр: Детектив, драма, мистика

Страна производства: США

Продолжительность: 157 минут

Год производства: 2007

Режиссер: Дэвид Финчер

"Зодиак" рассказывает о шагах людей, одержимых поиском убийцы-Зодиака в Сан-Франциско 1960-х и 70-х годов. Журналисты и детективы ведут расследование на фоне растущих вызовов и противодействия властям.

"Девушка с татуировкой дракона"

Рейтинг IMDB: 7.8/10

Жанр: Детектив, драма, триллер

Страна производства: США, Швеция, Норвегия.

Продолжительность: 158 минут

Год производства: 2011

Режиссер: Дэвид Финчер

Фильм "Девушка с татуировкой дракона" рассказывает о расследовании Микаэля Блумквиста и Лисбет Саландер темного прошлого семьи Вангеров. На холодном шведском ландшафте их расследование выводит на первый план семейные измены и скандалы. Они сталкиваются с рядом ужасающих открытий.

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"Пленницы"

Рейтинг IMDB: 8.1/10

Жанр: Детектив, драма, мистика, криминал

Страна производства: США

Продолжительность: 153 минуты

Год производства: 2013

Режиссер: Дени Вильнев

"Пленницы" – это история болезненных поисков Келлером Доверием своей пропавшей дочери в Пенсильвании, которые пересекаются с детективом Локи. Их совместное расследование, балансирующее между надеждой и отчаянием, открывает скрытые грани жизни пригорода.

"Начало"

Рейтинг IMDB: 8.8/10

Жанр: Детектив, приключения, фантастика

Страна производства: США, Великобритания.

Продолжительность: 148 минут

Год производства: 2010

Режиссер: Кристофер Нолан

"Начало" осуществляет метафизическое исследование человеческого разума, проектируя повествование, руководимое стремлением Кобба расшифровать и манипулировать сферами подсознания. Создавая многослойные картины сновидений, команда начинает спасать будущее корпоративного магната, подбрасывая ему идею.

Напомним, ранее мы рассказывали об экшн-фильмах, покоривших зрителей по всему миру. В частности, эти фильмы положили путь в будущее этого жанра.

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