Путешествия по космосу и магии: фильмы-приключения, которые следует посмотреть

UAportal рассказал о подборке из пяти приключенческих фильмов 2005-2009 годов. Узнайте о фильмах, которые увлекли зрителей своими интересными сюжетами и эпическими пейзажами.

"Гарри Поттер и кубок огня"

Рейтинг IMDb: 7.7/10

Жанр: Приключения, семейный, фэнтези

Страна производства: Великобритания, США

Продолжительность: 157 минут

Год: 2005

Главный продюсер: Дэвид Гейман

В фильме "Гарри Поттер и кубок огня", четвертой части франшизы о Гарри Поттере, Гарри неохотно участвует в опасном трехколдовском турнире. Вместе со своими друзьями Роном и Гермионой он сталкивается с многочисленными испытаниями и узнает о жутких тайнах, скрывающихся в мире волшебников.

"Бесславные ублюдки"

Рейтинг IMDb: 8.3/10

Жанр: Приключения, драма, война

Страна производства: США, Германия

Продолжительность: 153 минуты

Год: 2009

Главный продюсер: Лоуренс Бендер

"Бесславные ублюдки" рассказывают о группе еврейско-американских солдат, которые планируют убить нацистских лидеров в оккупированной Германией Франции во время Второй мировой войны. Во время реализации своего плана они встречают молодую еврейскую женщину, которая стремится к мести, что приводит к напряженной и увлекательной стычке с их врагами.

"Апокалипсис"

Рейтинг IMDb: 7.8/10

Жанр: боевик, приключенческий, драма

Страна производства: США

Продолжительность: 139 минут

Год: 2006

Главный продюсер: Мэл Гибсон

Фильм "Апокалипсис" рассказывает о путешествии молодого охотника по имени Ягуар Пау, попадающего в древнюю цивилизацию майя. После того, как на его деревню было совершено набег, а его семью захватили в плен, Ягуар Пау должен выжить в жестоких джунглях и противостоять беспощадным воинам, чтобы защитить своих близких и обрести свободу.

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"Звёздные войны. Эпизод 3: Месть ситхов"

Рейтинг IMDb: 7.5/10

Жанр: Боевик, приключения, фэнтези

Страна производства: США

Продолжительность: 140 минут

Год: 2005

Главный продюсер: Рик МакКаллум

"Звездные войны. Эпизод 3: Месть ситхов" рассказывает о трагическом падении Энакина Скайуокера, который из героического рыцаря-джедая превращается в лорда ситхов Дарта Вейдера. Когда Войны клонов близятся к завершению, верность Энакина претерпевает серьезные изменения, что приводит к решающей битве между джедаями и ситхами, которая, в конечном счете, определяет судьбу галактики.

"Звёздная пыль"

Рейтинг IMDb: 7.6/10

Жанр: Приключения, семейный, фэнтези

Страна производства: Великобритания, США, Исландия

Продолжительность: 127 минут

Год: 2007

Главный продюсер: Мэтью Вон

Фильм рассказывает волшебную историю юноши по имени Тристан, отправляющегося в магическое царство на поиски упавшей звезды. По дороге он встречает мифических существ, коварных ведьм и испытывает настоящую любовь, не имеющую предела. Тристан должен преодолеть вызовы и опасности, чтобы защитить звезду и разгадать свое истинное предназначение.

Напомним, ранее мы рассказывали об экшн-фильмах, покоривших зрителей по всему миру. В частности, эти фильмы положили путь в будущее этого жанра.

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