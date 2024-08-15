Путешествия в сторону Житомира. Что добавить к отдыху на Коростышевском карьере

Отправляясь по житомирской трассе добавьте хотя бы один поворот к своему путешествию. Житомирщина – место полное легенд и интересных локаций, которые поразят глаз и сорвут соцсети. Если вы планируете летний отдых на Коростышевском каньоне, смело открывайте навигатор и получайте еще больше впечатлений во время отпуска.

Интересный исторический музей с ландшафтным парком и гостиницей. Источник: https://uk.wikipedia.org/

Замок Радомысль

Сокровищница истории книгопечатания и исторический туристический объект наделен низкой прелестью. Сегодня замок полон жизни от экскурсий и торжественных церемоний до фестивалей и художественных мероприятий. В замке действует музей украинской иконы, насчитывающий более 5000 экспонатов. Замок имеет красивую архитектуру и окутан в зеленую парковую зону с водоемом, где можно погулять и устроить пикник. На территории замка также действует гостиничный комплекс, где можно устроить романтический побег на выходные или позволить себе полноценный отпуск в окружении замковых стен и исторической атмосферы.

Входные билеты стоят от 70 до 150 грн (в зависимости от дня, возраста и социальной категории), доступны семейные билеты от 170 до 320 грн (цена меняется в зависимости от количества лиц и возраста детей). Дети до 6 лет посещают замок и экскурсии бесплатно. На территории замка и ландшафтного парка есть дополнительные развлечения и мастер-классы. К примеру можно прокатиться на лодке, которая вмещает до 4 человек за 150 грн (с лодки) или пострелять в лугово-арбалетном тире за 50 грн (с человека).

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Историческая достопримечательность наполнена легендами и интересными достопримечательностями. Источник: https://zabytki.in.ua

Кармелитский монастырь-крепость

Локация, где живут легенды и живописные пейзажи. Кармелитский монастырь-крепость расположен в Бердичеве, всего в 40 км от Житомира. Это целый городок, где вы найдете множество исторических достопримечательностей среди которых главной достопримечательностью стоит Монастырь босых кармелитов (17 век). Посетить монастырь можно совершенно бесплатно. Вы сможете прогуляться как среди внешних исторических лабиринтов, так и внутри. Рядом с монастырем находится парковая зона и большой залив реки Гнилопять, где можно отдохнуть теплым днем и насладиться окружающей тишиной.

Небольшой спойлер: по легенде, находясь в плену, Януш Тышкевич увидел сон, где монахи молились за него и его освобождение. Освободившись из плена и путешествуя по Люблину, он увидел тех же монахов из сна и основал для них монастырь. Так был основан Монастырь босых кармелитов.

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Природные живописные ландшафты Древлянского парка. Источник: https://korosten-rada.gov.ua/

Парк Древлянский – Коростень

Через час от Житомира расположен небольшой городок, где можно застрять на все выходные. Главной жемчужиной локации является парк "Древлянский ". Располагаясь с обеих сторон реки Уж парк прекрасно подходит для живописных летних прогулок и пейзажных фотосессий. На 8 га вы найдете беседки для отдыха, инстаграммные городки и памятники, фонтаны и необычные ландшафтные идеи. На территории парка находится военно-исторический комплекс "Скала", где можно взять экскурсию и узнать больше о временах Второй Мировой войны.

Парк входит в ТОП 12 лучших парков Украины и сравнивается с "Софиевкой". Вы сможете увидеть известный памятник деруна (национальное блюдо региона) и в сентябре посетить один из самых вкусных фестивалей в Украине.

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Там, где вашему шатру и рюкзаку будет уютно и интересно Словечанско-Овручский кряж. Источник: https://www.libertyspace.org.ua/

Словечанско-Овручский кряж

Живописная локация на которой летний отдых будет иметь все свои прелести. Заповедная зона рисует пейзажи, похожие на Закарпатские: зеленые леса, чистый прохладный водоем и уютная тишина для аутентичного отдыха в Украине.

Кряж имеет протяженность в 60 км, так что можно потратить немного времени на поиск идеального места, а можно посетить локацию с помощью турфирм прямо из Житомира. Поговаривают, что местная растительность "видела динозавров", а животные, по численности редких видов, могут попасть в "Книгу рекордов Гиннеса". Словечанско-Овручский кряж – это место для активного туристического отдыха с рюкзаками, походами, палатками и фотоаппаратом, которое не выключается более чем на 5 минут.

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Полет в космос, не выезжая из Житомира. Источник: https://rubryka.com/

Музей космонавтики имени Королева

Побывать в космосе и погрузиться в безграничный мир. Звезд и Планет можно не выезжая из Житомира. Узнайте историю космонавтики в Украине наглядно. Среди экспонатов можно будет увидеть находившихся в космосе животных прикоснуться к спутникам и, даже к лунной почве. Наденьте скафандр и почувствуйте себя путешественником космоса. Дети с увлечением посещают музей, но интерактивные комнаты помогают перенести в космос с легкостью детской фантазии.

Мини ракеты, представленные в музее, являются настоящими копиями больших космических кораблей. Снаряжение и приборы удивляют своими возможностями и умениями. В музее можно заказать экскурсии, а также разнообразные квесты для детей. Стоимость входного билета составляет от 60 грн. (детский) до 100 грн. (взрослый), экскурсии можно заказать от 200 грн. до 400 грн.

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