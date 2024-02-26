Пять фактов о бассейнах: почему доски для прыжков так популярны

Бассейны являются не только местом для водных развлечений и физических упражнений, но и сложной системой, базирующейся на ряде уникальных технических и эстетических особенностей. Независимо от их формы и размера они скрывают в себе целый мир интересных фактов и уникальных аспектов, которые следует рассмотреть для лучшего понимания их природы и функциональности. UAportal подготовил пять фактов о бассейнах.

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Самый большой бассейн в мире занимает 8 гектаров

Самый большой в мире бассейн занимает площадь, эквивалентную 16 футбольным полям. Расположенный в Альгарробо, Чили, этот колоссальный бассейн является частью курорта Сан-Альфонсо-дель-Мар. Построенное в 2006 году за потрясающую стоимость в 2 миллиарда долларов, это водное чудо вмещает 227 миллионов литров воды.

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Самый старый бассейн датируется третьим тысячелетием до нашей эры

Расположенная в Мохенджо-Даро, Пакистан, Большая Баня является самым древним известным бассейном в мире. Будучи археологическим памятником, он использовался преимущественно для ритуальных купаний и религиозных целей, что повышает его значение. Его чрезвычайно изысканный дизайн, а также наличие рядом жилых туалетов свидетельствуют о том, что гигиена и чистота имели большое значение для жителей Мохенджо-Даро в ту эпоху.

Доски для прыжков в воду – самый популярный аксессуар для бассейна

Сначала 38% бассейнов могли похвастаться отличным дополнением – досками для прыжков в воду, что делало их самым популярным аксессуаром для бассейнов. Однако в последние десятилетия эта цифра могла взлететь до 80%. Однако бассейн должен отвечать определенным критериям, чтобы иметь право на установку доски для прыжков в воду.

Титаник открыл эру бассейнов на океанских лайнерах

Знаменитый "Титаник", оставивший неизгладимый след в истории, стал пионером в создании бассейнов на океанских лайнерах. К нему первым из этих изысканных судов, на котором появился бассейн, стал RMS Olympic. Оба корабля предлагали бассейны с подогревом исключительно для пассажиров первого класса.

Олимпийские бассейны построены для исключительных результатов

Плавание стало одним из девяти официальных видов спорта на первых Олимпийских играх 1896 года. С тех пор Австралия добилась значительных успехов в соревнованиях по плаванию, завоевав всего 208 олимпийских медалей. Выдающиеся плавники, такие как Ян Торп и Лейзел Джонс, внесли значительный вклад в этот успех.

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