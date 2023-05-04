Пять фактов о Джонни Деппе: о чем зрители не догадываются

Джонни Депп – знаменитый актер, ставший известным в Голливуде. Он снялся в нескольких блокбастерах, таких как "Пираты Карибского моря" и "Эдвард руки-ножницы". Однако этот талантливый актер не ограничивается только своими фильмами. UAportal подготовил пять интересных фактов о Джонни Деппе, которые вы могли не знать.

Джонни боится клоунов

Этот страх настолько силен, что он даже не может смотреть на них по телевизору. В одном из интервью он рассказал, что эта фобия развилась после того, как в детстве клоун подарил ему страшную игрушку.

Прежде чем стать актером, Депп был музыкантом

Он играл на гитаре в рок-группе "The Kids" в своем родном городе Оуэнсборо, штат Кентукки. Кроме того, он играл в других группах, таких как "Rock City Angels" и "P".

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Актер – заядлый коллекционер кукол Барби

Он собирает редкие и винтажные куклы Барби, у него их более 2000. Джонни говорит, что находит их очаровательными и даже назвал одну из своих производственных компаний "Infinitum Nihil", что в переводе с латыни означает "ничто не вечно", в честь татуировки куклы Барби.

Депп свободно владеет французским языком

Он выучил язык, когда встречался с французской актрисой и певицей Ванессой Паради, с которой у него двое детей. У него также есть недвижимость на юге Франции, где звезда проводит много времени.

Джонни Депп увлекается Хантером С. Томпсоном, американским писателем и журналистом

Он сыграл Томпсона в фильме "Страх и ненависть в Лас-Вегасе", а также исполнил роль автора в фильме "Ромовый дневник". Он также был близким другом Томпсона и даже оплатил расходы на его похороны, когда тот ушёл из жизни.

Напомним, ранее UAportal подготовил статью о восхождении Роберта Джона Дауни-младшего в шоу-бизнесе.

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