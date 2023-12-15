Пять фактов о фламинго: Почему они розовые

Переливчатая красота фламинго никогда не перестает привлекать наше внимание. От ярких розовых перьев до увлекательного поведения эти величественные птицы интригуют ученых и энтузиастов природы. UAportal подготовил топ-5 фактов об этих удивительных птицах.

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Гнезда фламинго

Гнездо фламинго – это чудо, построенное из грязи. Напоминая миниатюрные грязевые вулканы, эти гнезда вмещают одно большое яйцо. Фламинго известны своей моногамной природой, и оба родителя активно участвуют в строительстве гнезда и высиживании птенцов.

Почему фламинго розовые

Потребляя разные растения, они получают каротиноиды – природные пигменты, содержащиеся в растениях от красного до желтого цвета. Эти пигменты можно увидеть в обычных овощах, таких как морковь или спелые помидоры.

Странное пищевое поведение

Во время питания, фламинго демонстрируют своеобразное положение головы: они переворачивают голову и погружают клювы к ногам. Размашистыми движениями языка они создают эффект водяного насоса, проталкивая воду внутрь клюва и выталкивая ее наружу. Гребенчатые структуры, выстилающие края клюва, служат фильтрами, позволяя воде выходить, задерживая при этом попавшуюся в ловушку пищу.

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Социальные навыки фламинго

В дикой природе фламинго часто образуют многотысячные стаи. Популяция карибских фламинго превышает 200 000 особей, распределенных по разным регионам, включая Багамские острова и Кубу, Мексику, южную часть Карибского бассейна, а также меньший контингент, примерно 400-500 особей на Галапагосских островах.

Виды фламинго

Наряду с карибской разновидностью существует еще пять разных видов. Среди них царит большой фламинго – самый большой и самый высокий, обитающий в Африке, Азии и Европе. В других местах Южной Америки вы встретите впечатляющих чилийских, андских, Джеймса (или пуна) и редких андских фламинго. Андский фламинго, популяция которого насчитывает менее 40 000 птиц, является самым редким из всех шести видов. Кроме того, малые миниатюрные фламинго, численность которых превышает 2 миллиона, доминируют в определенных регионах Африки и Южной Азии.

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