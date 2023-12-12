Пять фактов о волосах: От чего зависит их кудрявость
Волосы – это впечатляющая и сложная система, состоящая из множества частиц, о которых многие не знают. UAportal подготовил пять фактов о нем.
Структура и состав волос
Волосы состоят из кератина и имеют прочную структуру, которая включает сердцевину, кортекс и кутикулу в качестве основных слоев. Текстура волос, будь то прямые, волнистые или вьющиеся, зависит от формы фолликула, определяющей его внешний вид. Каждый слой – сердцевина, кортекс и кутикула – играет важную роль в структуре и здоровье волос, формируя их общий вид.
Цикл роста волос
Цикл роста волос состоит из трех основных фаз. Анаген – длительный период активного роста, который может занять несколько лет. Катаген – короткий переходный этап, который длится примерно две недели, и телоген – фаза, во время которой старые волосы выпадают, а новые вырастают.
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Состав цвета волос
Распределение меланина определяет цвет волос. Эумеланин создает коричневый и черный цвета, тогда как феомеланин – рыжий и светлый. Старение уменьшает количество пигмента, что приводит к появлению седых или белых волос.
Плотность и толщина волос
Количество волосяных фолликулов на коже головы у каждого человека составляет примерно 100 000. Однако толщина и густота волос могут значительно отличаться в зависимости от генетических особенностей каждого лица.
Уход и поддержка волос
Правильный уход за волосами включает в себя несколько важных шагов. Среди них – регулярное мытье и применение кондиционеров для сохранения здоровья и красоты волосяного покрова. Важно избегать использования агрессивных химических средств и чрезмерной термической обработки, поскольку это может повредить волосы. Кроме того, использование соответствующих средств по уходу, учитывая его тип и потребности волос, также является ключевым аспектом обеспечения их здоровья и красоты.
Напомним, мы уже писали, как правильно сушить волосы.
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