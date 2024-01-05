Пять фактов о замках и дворцах, о которых не расскажут в фильмах

Реальность жизни в средневековье была далека от романтизированных изображений, которые мы видим на экране. UAportal подготовил несколько фактов о замках и дворцах, которые редко показывают в фильмах.

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Разница между замком и дворцом

Важно различать замки и дворцы. Замки были, прежде всего, предназначены для защиты и имели прочные стены, надежные ворота, наблюдательные башни и оборонительные рвы. В отличие от них, дворцы были предназначены для мирной, роскошной жизни, с элегантно оформленными комнатами для светских приёмов, столовых и роскошными тронными залами.

Маловероятный комфорт

Вопреки расхожему мнению, замки не были уютными жилищами. Это были огромные, протяженные и часто холодные постройки, с ограниченным естественным светом, проникавшим сквозь маленькие окна, многие из которых не имели стекла в ту эпоху из-за его дороговизны.

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Важность каминов

Камины играли решающую роль в отоплении дворцов и замков. Чтобы сохранить тепло, стены украшали гобеленами, выполнявшими роль изоляции. Также использовали балдахины над кроватями, чтобы защитить спящих от холодных сквозняков.

Подвижная красота

Гобелены, первоначально изображавшие исторические и религиозные сцены, служили декором стен. Кроме визуальной привлекательности, гобелены были портативны, что позволяло их легко транспортировать. Владельцы замков и дворцов часто переносили их из одной комнаты в другую и даже брали с собой в путешествия.

Постоянная миграция

Жизнь во дворце или замке была далеко не застывшей. Многие замки не служили постоянными резиденциями для аристократии. Состоятельные люди могли часто менять дома, часто привозя с собой свиту слуг и вещи. Количество переезжающих могло варьироваться от 30 до 150, включая членов семьи, прислугу и другую обслугу.