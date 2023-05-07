Пять фактов про Тома Круза: чем актер отличается от других звезд

Том Круз – всемирно известный актер, известный своими ролями в таких фильмах, как "Миссия: Невыполнима", "Топ Ган" и "Джерри Магуайр". UAportal подготовил список из пяти интересных и малоизвестных фактов об этой иконе Голливуда.

Факт 1

Том Круз не является его именем при рождении. Он родился Томасом Крузом Мапотером IV в Сиракузах, штат Нью-Йорк, но позже сменил имя на Том Круз, когда начал свою актерскую карьеру. Сейчас он является одним из самых узнаваемых имен в Голливуде.

Факт 2

Том – опытный пилот и имеет лицензию частного пилота. Он страстно любит авиацию и сам пилотировал многие трюки в своих фильмах.

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Факт 3

Он преданный сайентолог и является членом Церкви сайентологии с начала 1990-х годов. Он публично рассказывал о своих убеждениях в этой религии и участвовал в пропаганде ее учения.

Факт 4

Круз – один из самых высокооплачиваемых актеров Голливуда. Его состояние составляет более 600 миллионов долларов, а сборы от его фильмов по всему миру превысили 10 миллиардов долларов. Он также получил множество наград, включая три премии "Золотой глобус" и три номинации на "Оскар".

Факт 5

Актер известен тем, что сам выполняет множество трюков в своих фильмах, включая подвешивание на Бурдж-Халифе в Дубае, самом высоком здании в мире, в фильме "Миссия: Невыполнима – Протокол призрак". У него репутация человека, который сам раздвигает границы и выполняет опасные трюки, что принесло ему уважение коллег по киноиндустрии.

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