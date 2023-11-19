Пять интересных фактов из жизни Дэниела Рэдклиффа

UAportal подготовил факты по биографии всемирно известного актера – Дэниела Рэдклиффа. Он стал популярен благодаря роли в фильме "Гарри Поттер".

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Ранний актерский дебют

Он родился 23 июля 1989 в Фулхеме (Западный Лондон). Редклифф имеет связь с индустрией развлечений. Его отец – литературный агент, а мать работает кастинг-агентом.

В 1999 году Дэниел Рэдклифф начал свой актерский путь, сыграв молодого Дэвида Копперфилда в экранизации известного романа.

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Необычные умения

Интересной особенностью актера является его способность слагать язык в два-три раза.

Скрытые страхи

Несмотря на успех, Дэниел Рэдклифф имеет страхи, как и любой другой человек. Один из его страхов связан с ядерной войной. Кроме того, он боится быть похороненным заживо, как главный герой Райана Рейнольдса "Похоронен заживо".

Преодоление вызовов

Рэдклифф мужественно борется с легкой формой диспраксии – состоянием, характеризующимся трудностями в выполнении целенаправленных движений. К сожалению, это мешает ему делать сложные трюки в фильмах.

Вкусовые предпочтения

Когда дело доходит до восстановления сил во время съемок, Рэдклифф балует себя диетическим кругом и лакомится шоколадными батончиками.

Напомним, многие актеры и певцы решаются на пластические операции, потому что часто для них это необходимость. Мы рассказывали, как 7 знаменитых мужчин корректировали свою внешность.

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