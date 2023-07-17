Пять интересных фактов о Милле Йовович: родилась в Киеве и имеет музыкальный талант

При упоминании о Милле Йовович, у нас возникают ассоциации с боевиками и фильмами ужасов. Однако она не только талантливая актриса, но и разносторонняя личность. В этой статье UAportal подготовил пять интересных фактов о Миллу.

Полиглотка

Йовович свободно владеет английским, русским, французским и сербским языками. Она родилась в Киеве. Однако переехала в США, когда ей было пять лет. Актриса выросла в многоязычной семье, поэтому прониклась любовью к учебе. Кстати, она даже научилась читать и писать кириллицей раньше, чем на английском.

Следует добавить, что Милла не забывает о своих украинских корнях. К тому же, она активно поддерживает Украину во время полномасштабной войны с Россией.

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Музыкальный талант

Помимо актерской карьеры, Милла также талантливый музыкант. Она начала играть на фортепиано, когда ей было шесть лет, а в тринадцать – на электрогитаре. Свой первый альбом "Божественная комедия" она выпустила в 1994 году. С этого времени она продолжает развиваться в этом направлении.

Начало карьеры модели

Прежде чем стать актрисой, Милла начала свою карьеру в качестве модели в возрасте 11 лет. Она работала с такими известными фотографами, как Герб Риттс и Ричард Аведон. Лицо Миллы украшало обложки многочисленных популярных в настоящее время журналов.

Героиня боевиков

Йовович известна своими ролями в боевиках, в которых большинство трюков выполняло самостоятельно. Например, чтобы сыграть Элис в фильме "Обитель зла", она прошла серьезную подготовку по боевым искусствам и научилась справляться с разным оружием.

Филантропия

Йовович принимает участие в различных филантропических акциях и поддерживает такие организации как amfAR (организация по поддержке исследований СПИДа), Фонд Элтона Джона по борьбе со СПИДом и Фонд ООН. Она также является защитницей прав животных и сотрудничает с PETA, чтобы привлечь внимание общественности к проблеме жестокого обращения с животными.

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