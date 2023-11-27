Не умеют разговаривать: пять интересных фактов о попугаях, которые вы могли не знать

Попугаи обладают множеством волшебных черт, которые выходят за пределы их известного таланта к имитации голоса, благодаря чему их высоко ценят как любимых компаньонов во многих регионах. UAportal подготовил увлекательные факты об этих прекрасных птиц.

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Попугаи не говорят в обычном смысле этого слова

Интересно, что попугаи на самом деле не говорят в привычном смысле этого слова, а обладают исключительной способностью запоминать и воспроизводить разные звуки, в том числе и слова.

Самый маленький вид попугаев

Самые маленькие попугаи в мире, обитающие в Папуа-Новой Гвинее, имеют длину тела взрослой особи всего 8-9 сантиметров, что свидетельствует об их невероятно крохотном телосложении.

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Самый большой вид попугаев

И наоборот, амазонские попугаи претендуют на звание наибольшего вида попугаев, поскольку по размерам их можно сравнить с трехлетним ребенком, а длина тела может превышать один метр.

Хищные попугаи

В то время как большинство попугаев питаются преимущественно растительной пищей с периодическим потреблением насекомых, попугаи кеа ломают стереотипы, демонстрируя хищническое поведение, смело нацеливаясь на таких животных как овцы.

Интеллект попугаев

О незаурядном интеллекте попугаев свидетельствует известный анекдот, произошедший в США, когда домашний попугай помог раскрыть дело о воровстве со взломом. Внимательно подслушивая разговоры преступников, проницательный попугай запомнил их имена и в присутствии полиции неоднократно озвучивал их, тем самым помогая правоохранителям разыскать злоумышленников.

Напомним, мы уже писали, какие имена для попугая лучше выбрать

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