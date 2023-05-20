Пять лучших фильмов о зомби, которые изменят взгляд на монстров

Фильмы про зомби были одним из основных жанров ужасов на протяжении десятилетий, но в последние годы этот жанр переживает возрождение благодаря уникальным взглядам на мертвецов. В 2018 году несколько фильмов выделились своим свежим подходом к жанру зомби. UAportal подготовил список из пяти обязательных к просмотру фильмов о зомби, вышедших в 2018 году, которые переосмыслили жанр.

Оверлорд

Рейтинг IMDB: 6.6/10

Жанр: Зомби, Экшн, Ужасы

Страна: США

Продолжительность: 1ч 50мин

Год: 2018

Продюсер: Джей Джей Абрамс, Линдси Вебер

В этом фильме ужасов о Второй мировой войне группа американских солдат, выполняющих задание по уничтожению нацистской радиовышки, обнаруживает секретную лабораторию, в которой создаются солдаты-зомби. Они должны пробиться через лабораторию, чтобы выполнить свою миссию.

Видео дня

Груз

Рейтинг IMDB: 6.3/10

Жанр: Зомби, Драма, Ужасы

Страна: Австралия

Продолжительность: 1ч 45мин

Год: 2018

Продюсер: Кристина Кейтон, Саманта Дженнингс

В этом австралийском фильме отец, зараженный вирусом, должен найти безопасное место для своей маленькой дочери, прежде чем он превратится в зомби. С помощью девушки-аборигена он пробирается по австралийской глубинке, борясь со временем и зомби.

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Париж. Город зомби

Рейтинг IMDB: 6.0/10

Жанр: Зомби, Драма, Ужасы

Страна: Франция

Продолжительность: 1ч 33мин

Год: 2018

Продюсер: Кароль Скотта, Барбара Летелье

В этом французском фильме мужчина просыпается после вечеринки и обнаруживает, что Париж заполонили зомби. Запертый в многоквартирном доме, он должен использовать свою смекалку, чтобы выжить и не стать одним из зомби.

День мертвецов: Злая кровь

Рейтинг IMDB: 3.3/10

Жанр: Зомби, Ужасы

Страна: Болгария, США

Продолжительность: 1ч 30мин

Год: 2018

Продюсер: Криста Кэмпбелл, Лати Гробман

В этом ремейке классического фильма 1985 года группа военных и ученых должна объединиться, чтобы выжить против зомби и неконтролируемого военного подразделения.

Третья волна зомби

Рейтинг IMDB: 5.5/10

Жанр: Зомби, Драма, Ужасы

Страна: Ирландия

Продолжительность: 1ч 35мин

Год: 2018

Продюсер: Рори Данган, Рэйчел О'Кейн

В этом ирландском фильме найдено лекарство от вируса зомби, но те, кто вылечился, сталкиваются с дискриминацией и недоверием со стороны общества. Бывший зомби пытается заново построить свою жизнь, сталкиваясь с предрассудками и насилием.

Напомним, ранее UAportal подготовил подборку пяти приключенческих фильмов, выпущенных в период с 2003 по 2008 год, которые покорили зрителей по всему миру.

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