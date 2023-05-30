Пять лучших фильмов с Дензелом Вашингтоном: за что его любят фанаты
UAportal подготовил список пяти лучших фильмов для обязательного просмотра с Дензелом Вашингтоном в главной роли.
Дензел Вашингтон – один из самых любимых актеров нашего времени, известный своими сильными выступлениями и способностью очаровывать зрителей. С его впечатляющим послужным списком, охватывающим более четырех десятилетий, бывает трудно понять, с чего начать, когда речь заходит о просмотре его фильмов.
Тренировочный день
Рейтинг IMDB: 7.7
Жанр: Преступление, Драма, Триллер
Страна: США, Австралия
Продолжительность: 2ч 2мин
Год: 2001
Продюсер: Джеффри Сильвер
В этой мрачной криминальной драме Дензел Вашингтон играет Алонзо Харриса, коррумпированного детектива полиции Лос-Анджелеса по борьбе с наркотиками, который берет под свое крыло новичка-полицейского в исполнении Итана Хоука. В течение одного дня Харрис знакомит своего протеже с грязной подноготной города, что приводит к опасной и смертельно опасной игре в кошки-мышки. В течение дня молодой коп должен решить, следовать ли ему примеру Харриса или противостоять ему и делать то, что правильно.
Великий уравнитель
Рейтинг IMDB: 7.2
Жанр: Экшн, Криминал, Триллер
Страна: США
Продолжительность: 2ч 12мин
Год: 2014
Продюсер: Тодд Блэк
В этом захватывающем триллере Дензел Вашингтон играет Роберта МакКолла, бывшего спецназовца, который выходит на пенсию, чтобы помочь молодой девушке вырваться из лап жестокой банды. В ходе борьбы с безжалостными преступниками Макколлу приходится столкнуться с собственным прошлым и примириться со своими поступками. Благодаря взрывным боевым сценам и захватывающему сюжету фильм "Великий уравнитель" является обязательным к просмотру для поклонников жанра.
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Дьявол в деталях
Рейтинг IMDB: 6.3
Жанр: Криминал, Драма, Триллер
Страна: США
Продолжительность: 2ч 8мин
Год: 2021
Продюсер: Джон Ли Хэнкок
В этом напряженном криминальном триллере Дензел Вашингтон играет Дэка, прожженного помощника шерифа, который объединяется с молодым детективом Рами Малеком, чтобы выследить серийного убийцу в Лос-Анджелесе. По мере того, как они расследуют ужасные убийства, Дек начинает подозревать, что убийцей может быть кто-то, кого он знал в прошлом, что приводит к опасной игре в кошки-мышки. Благодаря сильным актерским работам и закрученному сюжету, "Дьявол в деталях" - захватывающий и напряженный фильм.
Неуправляемый
Рейтинг IMDB: 6.8
Жанр: Экшн, Триллер
Страна: США
Продолжительность: 1ч 38мин
Год: 2010
Продюсер: Тони Скотт
В этом адреналиновом триллере Дензел Вашингтон играет Фрэнка Барнса, инженера со стажем, который объединяется с молодым кондуктором Крисом Пайном, чтобы остановить убегающий поезд, груженный опасными химикатами. Наперегонки со временем, чтобы предотвратить катастрофическую катастрофу, Барнс и Пайн должны преодолеть ряд препятствий и противостоять собственным страхам. Благодаря захватывающему сюжету и острым моментам, "Неуправляемый" – это волнующее кино от начала и до конца.
Книга Илая
Рейтинг IMDB: 6.9
Жанр: Экшн, Приключения, Драма
Страна: США
Продолжительность: 1ч 58мин
Год: 2010
Продюсер: Джоэл Сильвер
В этом постапокалиптическом боевике Дензел Вашингтон играет Илая, одинокого странника в мире, опустошенном войной и экологической катастрофой. Вооруженный таинственной книгой, в которой хранится ключ к выживанию человечества, Илай должен пройти опасную территорию и отбиться от банд мародеров-падальщиков. По мере продвижения к цели постепенно раскрывается прошлое Илая, что приводит к шокирующей и незабываемой развязке.
Напомним, ранее UAportal подготовил подборку пяти приключенческих фильмов, выпущенных в период с 2003 по 2008 год, которые покорили зрителей по всему миру.
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