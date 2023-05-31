Пять лучших фильмов с Сандрой Буллок, за которые ее обожают зрители

UAportal подготовил список пяти лучших фильмов, которые обязательно нужно посмотреть с Сандрой Буллок в главной роли. От боевиков до романтики, Буллок демонстрирует свою многогранность в киноиндустрии, и эти фильмы являются свидетельством ее таланта.

Скорость

Рейтинг IMDB: 7.2

Жанр: Экшн, Триллер

Страна: США

Продолжительность: 1ч 56мин

Год: 1994

Продюсер: Марк Гордон

В этом классическом фильме 1994 года Сандра Буллок играет Энни, пассажирку автобуса, который оборудован таким образом, чтобы взорваться, если скорость упадет ниже 50 миль в час. Вместе с Киану Ривзом, который играет офицера полиции Лос-Анджелеса Джека Трэвена, они должны обеспечить безопасность автобуса и пассажиров.

Видео дня

Невидимая сторона

Рейтинг IMDB: 7.6

Жанр: биография, драма, спорт

Страна: США

Продолжительность: 2ч 9мин

Год: 2009

Продюсер: Гил Неттер

Буллок играет роль Ли Энн Туохи, богатой женщины, которая берет на воспитание Майкла Оэра, бездомного и травмированного мальчика, который впоследствии становится первым номером драфта НФЛ. Фильм рассказывает о пути Оэра к успеху в футболе и о семье, которая поддерживала его на этом пути.

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Гравитация

Рейтинг IMDB: 7.7

Жанр: Драма, Научная фантастика, Триллер

Страна: США, Великобритания

Продолжительность: 1ч 31мин

Год: 2013

Продюсер: Альфонсо Куарон

В этом фильме, удостоенном премии "Оскар", Буллок играет доктора Райан Стоун, медицинского инженера, совершающую свой первый космический полет, которая застряла в космосе после того, как поле мусора разрушило ее шаттл. С помощью астронавта Мэтта Ковальски, которого играет Джордж Клуни, она должна найти способ вернуться на Землю.

Предложение

Рейтинг IMDB: 6.7

Жанр: Комедия, Драма, Романтика

Страна: США

Продолжительность: 1ч 48мин

Год: 2009

Продюсер: Дэвид Хоберман, Тодд Либерман

В этой романтической комедии Буллок играет Маргарет Тейт, канадского руководителя, которой грозит депортация, и убеждает своего помощника, которого играет Райан Рейнольдс, жениться на ней. Во время путешествия на Аляску, чтобы познакомиться с его семьей, они должны разобраться в своих фальшивых отношениях и растущих чувствах друг к другу.

Пока ты спал

Рейтинг IMDB: 6.7

Жанр: Комедия, Драма, Романтика

Страна: США

Продолжительность: 1ч 43 мин

Год: 1995

Продюсер: Джо Рот

В этой романтической комедии Буллок играет Люси, одинокую работницу метро, которая спасает жизнь своему возлюбленному Питеру, сыгранному Питером Галлахером, после того, как он упал на рельсы. Когда семья принимает его за ее жениха, она не исправляет их и влюбляется в его брата, которого играет Билл Пуллман.

Напомним, ранее UAportal подготовил подборку пяти приключенческих фильмов, выпущенных в период с 2003 по 2008 год, которые покорили зрителей по всему миру.

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