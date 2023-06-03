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Пять лучших фильмов ужасов вызовут недетский испуг

Владислав Москаленко

Пять лучших фильмов ужасов вызовут недетский испуг

Фильмы ужасов всегда были любимым жанром среди кинолюбителей. UAportal подготовил список из пяти лучших фильмов ужасов, снятых в период с 2018 по 2021 год, которые сумели покорить зрителей.

Солнцестояние

Рейтинг IMDB: 7.1/10

Жанр: ужасы, драма, мистерия

Страна: США

Продолжительность: 2ч 28м

Год: 2019

Продюсер: A24

Группа друзей отправляется в отдаленную шведскую деревню, чтобы принять участие в фестивале, который проводится раз в жизни, но оказывается в ловушке кошмара, когда праздник превращается в нечто более зловещее. Фильм "Солнцестояние" режиссера Ари Астера – это прекрасное, но тревожное изображение горя, травмы и потери, которое оставит вас в трепете.

Маяк

Рейтинг IMDB: 7.5/10

Жанр: Ужасы, Драма, Фэнтези

Страна: США

Продолжительность: 1ч 49м

Год: 2019

Продюсер: A24

Фильм "Маяк" рассказывает о двух смотрителях маяка в исполнении Роберта Паттинсона и Уиллема Дэфо, которые оказываются на отдаленном острове и постепенно теряют рассудок. Фильм режиссера Роберта Эггерса – это сюрреалистическое и мрачное исследование безумия, одержимости и власти, которое не для слабонервных.

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Доктор Сон

Рейтинг IMDB: 7.3/10

Жанр: Ужасы, Драма, Фэнтези

Страна: США

Продолжительность: 2ч 31м

Год: 2019

Продюсер: Warner Bros.

Описание: Основанный на одноименном романе Стивена Кинга, фильм "Доктор Сон" рассказывает историю повзрослевшего Дэна Торранса, который должен противостоять своим демонам и защитить молодую девушку с похожими способностями от культа, стремящегося питаться их энергией. Фильм режиссера Майка Фланагана является достойным продолжением "Сияния" и отличается потрясающей игрой Юэна Мак Грегора.

Человек-невидимка

Рейтинг IMDB: 7.1/10

Жанр: ужасы, мистика, научная фантастика

Страна: Австралия

Продолжительность: 2ч 4мин

Год: 2020

Продюсер: Universal Pictures

Фильм "Человек-невидимка" рассказывает историю Сесилии, сыгранной Элизабет Мосс, которая считает, что ее преследует жестокий бывший парень, который нашел способ стать невидимым. Фильм режиссера Ли Уэннелла – это напряженное и захватывающее исследование травмы, газового освещения и ужасов домашнего насилия.

Сторожка

Рейтинг IMDB: 6.0/10

Жанр: ужасы, драма, триллер

Страна: США

Продолжительность: 1ч 48м

Год: 2020

Продюсер: Neon

Фильм "Сторожка" рассказывает о семье, которая отправляется на рождественские каникулы в отдаленный домик с новой девушкой отца, но оказывается в ловушке и терзается невидимой силой. Режиссеры Вероника Франц и Северин Фиала сняли этот фильм в леденящей душу атмосфере, исследуя горе, вину и ужасы изоляции.

Напомним, ранее UAportal подготовил подборку пяти приключенческих фильмов, выпущенных в период с 2003 по 2008 год, которые покорили зрителей по всему миру.

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