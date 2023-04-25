Пять лучших комедийных фильмов: приготовьтесь смеяться от души

UAportal подготовил список из пяти обязательных к просмотру комедийных фильмов вышедших в прокат в 2018-2021 годах. Эти комедийные фильмы предлагают множество уникальных и увлекательных историй.

Ночные игры

Рейтинг IMDB: 7.0/10

Жанр: Комедия, Преступление, Мистерия

Страна: США

Продолжительность: 1ч 40мин

Год: 2018

Продюсер: Джейсон Бейтман

"Ночные игры" рассказывает о группе друзей, собравшихся на вечер игр, который быстро превращается в загадку убийства. По мере того, как ночь продолжается, они понимают, что все не так, как кажется, и должны работать вместе, чтобы разгадать тайну и спасти своего друга.

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Та еще парочка

Рейтинг IMDB: 6.8/10

Жанр: Комедия, Романтика

Страна: США

Продолжительность: 2ч 5мин

Год: 2019

Продюсер: Сет Роген

Фильм "Та еще парочка" рассказывает историю журналиста, который вновь встречается со своей бывшей, которая теперь является государственным секретарем Соединенных Штатов. По мере того, как они налаживают свою личную и профессиональную жизнь, они понимают, что испытывают друг к другу чувства.

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Зависнуть в Палм-Спрингс

Рейтинг IMDB: 7.4/10

Жанр: Комедия, Романтика, Фэнтези

Страна: США

Продолжительность: 1ч 30мин

Год: 2020

Продюсер: Энди Сэмберг

Романтическая комедия "Зависнуть в Палм-Спрингс" рассказывает о двух гостях свадьбы, которые застряли во временной петле и вынуждены переживать один и тот же день снова и снова. Пытаясь понять, как разорвать петлю, они начинают испытывать чувства друг к другу.

Барб и Звезда едут в Виста-дель-Мар

Рейтинг IMDB: 6.5/10

Жанр: Комедия

Страна: США

Продолжительность: 1ч 47мин

Год: 2021

Продюсер: Кристен Уиг

"Барб и Звезда едут в Виста-дель-Мар" рассказывает о двух лучших подругах, которые отправляются в путешествие в Виста-дель-Мар, штат Флорида. Там они оказываются втянутыми в злодейский заговор, цель которого – убить всех жителей города.

Французский весник

Рейтинг IMDB: 7.3/10

Жанр: Комедия, Драма, Романтика

Страна: США

Продолжительность: 1ч 48мин

Год: 2021

Продюсер: Уэс Андерсон

"Французский весник" – фильм Уэса Андерсона о группе журналистов, работающих в американской газете во Франции 20 века. Это любовное послание к искусству журналистики и повествования.

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