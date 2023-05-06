Пять лучших супергеройских фильмов, от которых отвиснет челюсть

Фильмы о супергероях доминировали в прокате в 2018 году, зрители стремились увидеть своих любимых героев на большом экране. UAportal составил список из пяти лучших фильмов о супергероях 2018 года, демонстрирующих лучшее, что было снято в этом году.

Черная пантера

Рейтинг IMDB: 7.3

Жанр: Супергерой

Страна: США

Продолжительность: 2ч 14мин

Год: 2018

Продюсер: Marvel Studios

Фильм "Черная пантера" рассказывает историю Т'Чаллы, недавно коронованного короля Ваканды, который должен справиться с трудностями управления своей страной и одновременно бороться с могущественным врагом.

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Мстители: Война бесконечности

Рейтинг IMDB: 8.4

Жанр: Супергерой

Страна: США

Продолжительность: 2ч 29мин

Год: 2018

Продюсер: Marvel Studios

В фильме "Мстители: Война бесконечности" Мстители и их союзники должны объединиться, чтобы помешать могущественному Таносу собрать Камни бесконечности и уничтожить половину Вселенной. Благодаря звездному актерскому составу и напряженным боевым действиям "Война бесконечности" положила начало эпическому завершению первого десятилетия кинематографической вселенной Marvel.

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Дэдпул 2

Рейтинг IMDB: 7.7

Жанр: Супергерой

Страна: США

Продолжительность: 1ч 59мин

Год: 2018

Продюсер: Marvel Entertainment

В фильме "Дэдпул 2" мудрый наемник должен защитить молодого мутанта от путешествующего во времени солдата по имени Кейбл. Благодаря своему непочтительному юмору и захватывающему экшену фильм "Дэдпул 2" стал хитом как у зрителей, так и у критиков, закрепив за персонажем место одного из самых популярных героев Marvel.

Суперсемейка 2

Рейтинг IMDB: 7.6

Жанр: Супергерой

Страна: США

Продолжительность: 1ч 58мин

Год: 2018

Продюсер: Pixar Animation Studios

Фильм "Суперсемейка 2" возобновляет действие первого фильма, в котором семья Парр продолжает балансировать между жизнью супергероев и семьей из пригорода. Благодаря потрясающей анимации и захватывающему сюжету "Суперсемейка 2" стали долгожданным продолжением, которое оправдало наследие своего предшественника.

Человек-муравей и Оса

Рейтинг IMDB: 7.1

Жанр: Супергерой

Страна: США

Продолжительность: 1ч 58мин

Год: 2018

Продюсер: Marvel Studios

В фильме "Человек-муравей и Оса" Скотт Лэнг объединяется с новой Осой, Хоуп ван Дайн, чтобы раскрыть секреты своего прошлого и попытаться остановить нового могущественного злодея. Благодаря веселому, легкомысленному тону и креативным экшн-последовательностям, "Человек-муравей и Оса" оказался желанным дополнением к кинематографической вселенной Marvel.

Напомним, ранее UAportal подготовил подборку пяти приключенческих фильмов, выпущенных в период с 2003 по 2008 год, которые покорили зрителей по всему миру.

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