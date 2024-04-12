Пять романтических фильмов, которые точно не оставят вас равнодушными

UAрortal поделился пятью романтическими фильмами начала 2010-х, которые сделают ваш вечер кино незабываемым. Приготовьтесь к увлекательному путешествию, полной любви, смеха и незабываемых моментов.

"Любовь и другие лекарства"

Рейтинг IMDB: 6.7

Жанр: Комедия, драма, романтика

Страна производства: США

Продолжительность: 112 минут

Год производства: 2010

Главный продюсер: Эдвард Цвик

Фильм "Любовь и другие лекарства" исследует сложную динамику отношений между Джейми и Мэги, двумя людьми, путешествующими по миру фармацевтических продаж и ранних стадий болезни Паркинсона. Их жизни переплетаются со страстью, юмором и неожиданными поворотами. Противостоя собственной неуверенности и препятствиям, они также открывают для себя преобразующую силу любви.

"Ешь, молись, люби"

Рейтинг IMDB: 5.8

Жанр: Драма, романтика

Страна производства: США

Продолжительность: 133 минуты

Год производства: 2010

Главный продюсер: Райан Мерфи

В фильме "Ешь, молись, люби" Лиз Гилберт отправляется в путешествие самопознания и личностной трансформации после мучительного развода. Она отправляется на поиски радости, равновесия и гастрономических наслаждений в Италии, духовного покоя в Индии и любви на Бали. В течение своего путешествия Лиз встречает любопытных людей и обучается самоанализу.

"Турист"

Рейтинг IMDB: 6.0

Жанр: Приключения, комедия, криминал, романтика

Страна производства: США, Франция, Италия.

Продолжительность: 103 минуты

Год производства: 2010

Главный продюсер: Грэм Кинг

Фильм "Турист" рассказывает о Фрэнке, американском туристе, путешествующем по Венеции, и Элизе, роковой женщине, которая втягивает его в паутину интриг и ложных ожиданий. Среди живописных пейзажей, увлекательных автомобильных погонь и неожиданных поворотов сюжета Фрэнк и Элиза оказываются в увлекательной борьбе за жизнь.

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"Значит, война"

Рейтинг IMDB: 6.3

Жанр: Комедия, романтика, экшн

Страна производства: США

Продолжительность: 103 минуты

Год производства: 2012

Главный продюсер: МакГ

"Значит, война" рассказывает о двух лучших друзьях и секретных агентах. Они соревнуются за расположение одной женщины, Лорел, которая является для них единственной. Вступая в веселую и бескомпромиссную борьбу, используя свои шпионские навыки, чтобы саботировать свидание друг друга, они вынуждены подвергнуть сомнению нравственность своих поступков и выяснить, что на самом деле имеет значение в поисках любви.

"Великий Гэтсби"

Рейтинг IMDB: 7.2

Жанр: Драма, романтика

Страна производства: Австралия

Продолжительность: 143 минуты

Год производства: 2013

Главный продюсер: Баз Лурманн

Фильм "Великий Гэтсби", снятый по мотивам классического романа Ф. Скотта Фицджеральда, переносит зрителей в бурные 1920-е годы, где Джей Гэтсби, таинственный миллионер, устраивает роскошные вечеринки в поисках своей утраченной любви, Дейзи Бьюке.

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