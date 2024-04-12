Пять романтических фильмов, которые точно не оставят вас равнодушными
UAрortal поделился пятью романтическими фильмами начала 2010-х, которые сделают ваш вечер кино незабываемым. Приготовьтесь к увлекательному путешествию, полной любви, смеха и незабываемых моментов.
"Любовь и другие лекарства"
Рейтинг IMDB: 6.7
Жанр: Комедия, драма, романтика
Страна производства: США
Продолжительность: 112 минут
Год производства: 2010
Главный продюсер: Эдвард Цвик
Фильм "Любовь и другие лекарства" исследует сложную динамику отношений между Джейми и Мэги, двумя людьми, путешествующими по миру фармацевтических продаж и ранних стадий болезни Паркинсона. Их жизни переплетаются со страстью, юмором и неожиданными поворотами. Противостоя собственной неуверенности и препятствиям, они также открывают для себя преобразующую силу любви.
"Ешь, молись, люби"
Рейтинг IMDB: 5.8
Жанр: Драма, романтика
Страна производства: США
Продолжительность: 133 минуты
Год производства: 2010
Главный продюсер: Райан Мерфи
В фильме "Ешь, молись, люби" Лиз Гилберт отправляется в путешествие самопознания и личностной трансформации после мучительного развода. Она отправляется на поиски радости, равновесия и гастрономических наслаждений в Италии, духовного покоя в Индии и любви на Бали. В течение своего путешествия Лиз встречает любопытных людей и обучается самоанализу.
"Турист"
Рейтинг IMDB: 6.0
Жанр: Приключения, комедия, криминал, романтика
Страна производства: США, Франция, Италия.
Продолжительность: 103 минуты
Год производства: 2010
Главный продюсер: Грэм Кинг
Фильм "Турист" рассказывает о Фрэнке, американском туристе, путешествующем по Венеции, и Элизе, роковой женщине, которая втягивает его в паутину интриг и ложных ожиданий. Среди живописных пейзажей, увлекательных автомобильных погонь и неожиданных поворотов сюжета Фрэнк и Элиза оказываются в увлекательной борьбе за жизнь.
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"Значит, война"
Рейтинг IMDB: 6.3
Жанр: Комедия, романтика, экшн
Страна производства: США
Продолжительность: 103 минуты
Год производства: 2012
Главный продюсер: МакГ
"Значит, война" рассказывает о двух лучших друзьях и секретных агентах. Они соревнуются за расположение одной женщины, Лорел, которая является для них единственной. Вступая в веселую и бескомпромиссную борьбу, используя свои шпионские навыки, чтобы саботировать свидание друг друга, они вынуждены подвергнуть сомнению нравственность своих поступков и выяснить, что на самом деле имеет значение в поисках любви.
"Великий Гэтсби"
Рейтинг IMDB: 7.2
Жанр: Драма, романтика
Страна производства: Австралия
Продолжительность: 143 минуты
Год производства: 2013
Главный продюсер: Баз Лурманн
Фильм "Великий Гэтсби", снятый по мотивам классического романа Ф. Скотта Фицджеральда, переносит зрителей в бурные 1920-е годы, где Джей Гэтсби, таинственный миллионер, устраивает роскошные вечеринки в поисках своей утраченной любви, Дейзи Бьюке.
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