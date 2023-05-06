Пять самых запоминающихся мультфильмов: понравится не только детям

Мультфильмы – не только для детей, и UAportal подготовил список из пяти лучших запоминающихся мультфильмов, снятых в 2019-2021 годах, которые доказывают это. Эти фильмы не оставят зрителя равнодушными благодаря потрясающим визуальным эффектам, увлекательным историям и запоминающимся персонажам.

Холодное сердце 2

Рейтинг IMDB: 6.8

Жанр: Анимация, Приключения, Комедия

Страна: США

Продолжительность: 103 минуты

Год: 2019

Продюсер: Дженнифер Ли, Крис Бак, Питер Дель Вечо

Фильм "Холодное сердце 2" рассказывает историю Эльзы, Анны, Кристоффа, Олафа и Свена, которые отправляются в опасное путешествие в заколдованный лес, чтобы найти источник магических способностей Эльзы и спасти свое королевство от древнего проклятия.

Видео дня

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Рейтинг IMDB: 7.4

Жанр: Анимация, Приключения, Комедия

Страна: США

Продолжительность: 102 минуты

Год: 2020

Продюсер: Дэн Скэнлон, Кори Рэй

История двух братьев-эльфов, которые отправляются в поход, чтобы вернуть своего покойного отца на один день с помощью магического посоха, но когда заклинание идет не по плану, они должны отправиться в опасное путешествие, чтобы завершить заклятие.

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Тролли. Мировой тур

Рейтинг IMDB: 6.1

Жанр: Анимация, Приключения, Комедия

Страна: США

Продолжительность: 90 минут

Год: 2020

Продюсер: Джина Шей

"Тролли. Мировой тур" – это история Поппи и Бранча, которые узнают, что их мир гораздо больше, чем они думали, и что существуют другие племена троллей, каждое из которых посвящено различным видам музыки.

Душа

Рейтинг IMDB: 8.1

Жанр: Анимация, Приключения, Комедия

Страна: США

Продолжительность: 100 минут

Год: 2020

Продюсер: Пит Доктер, Дана Мюррей

"Душа" – это история Джо Гарднера, учителя оркестра средней школы, который получает шанс играть в лучшем джаз-клубе города. Однако в результате несчастного случая он попадает в Великое Пред, где должен помочь кому-то найти свою страсть и заработать на возвращение на Землю.

Райя и последний дракон

Рейтинг IMDB: 7.4

Жанр: Анимация, Экшн, Приключения

Страна: США

Продолжительность: 107 минут

Год: 2021

Продюсер: Оснат Шурер, Питер Дель Вечо

Фильм "Райя и последний дракон" рассказывает историю Райи, молодой воительницы, которая пытается найти последнего дракона и спасти свой мир от древней злой силы, угрожающей уничтожить все.

Напомним, ранее UAportal подготовил подборку пяти приключенческих фильмов, выпущенных в период с 2003 по 2008 год, которые покорили зрителей по всему миру.

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