Пять самых запоминающихся мультфильмов: понравится не только детям
Мультфильмы – не только для детей, и UAportal подготовил список из пяти лучших запоминающихся мультфильмов, снятых в 2019-2021 годах, которые доказывают это. Эти фильмы не оставят зрителя равнодушными благодаря потрясающим визуальным эффектам, увлекательным историям и запоминающимся персонажам.
Холодное сердце 2
Рейтинг IMDB: 6.8
Жанр: Анимация, Приключения, Комедия
Страна: США
Продолжительность: 103 минуты
Год: 2019
Продюсер: Дженнифер Ли, Крис Бак, Питер Дель Вечо
Фильм "Холодное сердце 2" рассказывает историю Эльзы, Анны, Кристоффа, Олафа и Свена, которые отправляются в опасное путешествие в заколдованный лес, чтобы найти источник магических способностей Эльзы и спасти свое королевство от древнего проклятия.
Вперед
Рейтинг IMDB: 7.4
Жанр: Анимация, Приключения, Комедия
Страна: США
Продолжительность: 102 минуты
Год: 2020
Продюсер: Дэн Скэнлон, Кори Рэй
История двух братьев-эльфов, которые отправляются в поход, чтобы вернуть своего покойного отца на один день с помощью магического посоха, но когда заклинание идет не по плану, они должны отправиться в опасное путешествие, чтобы завершить заклятие.
Читайте также: Фильмы-биографии 2010-15 годов, которые повлияли на жанр
Тролли. Мировой тур
Рейтинг IMDB: 6.1
Жанр: Анимация, Приключения, Комедия
Страна: США
Продолжительность: 90 минут
Год: 2020
Продюсер: Джина Шей
"Тролли. Мировой тур" – это история Поппи и Бранча, которые узнают, что их мир гораздо больше, чем они думали, и что существуют другие племена троллей, каждое из которых посвящено различным видам музыки.
Душа
Рейтинг IMDB: 8.1
Жанр: Анимация, Приключения, Комедия
Страна: США
Продолжительность: 100 минут
Год: 2020
Продюсер: Пит Доктер, Дана Мюррей
"Душа" – это история Джо Гарднера, учителя оркестра средней школы, который получает шанс играть в лучшем джаз-клубе города. Однако в результате несчастного случая он попадает в Великое Пред, где должен помочь кому-то найти свою страсть и заработать на возвращение на Землю.
Райя и последний дракон
Рейтинг IMDB: 7.4
Жанр: Анимация, Экшн, Приключения
Страна: США
Продолжительность: 107 минут
Год: 2021
Продюсер: Оснат Шурер, Питер Дель Вечо
Фильм "Райя и последний дракон" рассказывает историю Райи, молодой воительницы, которая пытается найти последнего дракона и спасти свой мир от древней злой силы, угрожающей уничтожить все.
Напомним, ранее UAportal подготовил подборку пяти приключенческих фильмов, выпущенных в период с 2003 по 2008 год, которые покорили зрителей по всему миру.
Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш телеграмм канал !