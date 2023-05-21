Пять семейных фильмов начала 2010-х годов, которые нужно посмотреть
UAportal подготовил список из пяти обязательных к просмотру фильмов начала 2010-х годов, которые предлагают восхитительные впечатления от семейного просмотра.
Хроники Нарнии: Покоритель Зари
Рейтинг IMDB: 6.3
Жанр: Приключения/Фэнтези
Страна: США
Продолжительность: 113 минут
Год: 2010
Продюсер: Марк Джонсон
Братья и сестры Певенси возвращаются в Нарнию, чтобы помочь королю Каспиану найти семь потерянных лордов. Они отправляются в путешествие через море на корабле "Рассветный тредер", встречая на своем пути волшебных существ и опасные препятствия.
Гадкий Я
Рейтинг IMDB: 7.6
Жанр: Анимация/Комедия
Страна: США
Продолжительность: 95 минут
Год: 2010
Продюсер: Крис Меледандри
Суперзлодей Грю замышляет украсть Луну с помощью своих приспешников. Однако его планы нарушаются, когда он удочеряет трех девочек-сирот, которые меняют его взгляды на жизнь.
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Рапунцель: Запутанная история
Рейтинг IMDB: 7.7
Жанр: Анимация/Приключения
Страна: США
Продолжительность: 100 мину
тГод: 2010
Продюсер: Рой Конли
Рапунцель, юная принцесса с волшебными волосами, заперта в башне злой ведьмой. Она мечтает исследовать мир за пределами своей башни и наконец получает шанс сделать это, когда встречает очаровательного вора по имени Флинн Райдер.
Как приручить дракона
Рейтинг IMDB: 8.1
Жанр: Анимация/Приключения
Страна: США
Продолжительность: 98 минут
Год: 2010
Продюсер: Бонни Арнольд
В мире, где викинги и драконы враждуют, Иккинг, молодой викинг, дружит с драконом по имени Беззубик. Вместе они отправляются на задание, чтобы спасти свою деревню от опасной угрозы.
Парень-каратист
Рейтинг IMDB: 6.2
Жанр: Экшн/Драма
Страна: США
Продолжительность: 140 минут
Год: 2010
Продюсер: Джерри Вайнтрауб
Дре, маленький мальчик, переезжает с матерью в Китай и пытается адаптироваться к новой обстановке. Он находит маловероятного наставника в лице мистера Хана, человека из технического обслуживания, который обучает его искусству кунг-фу и помогает ему противостоять хулиганам.
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