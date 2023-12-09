Пять способов раз и на всегда избавиться от мышей в доме

UAportal выяснил, как лучше избавиться от мышей с помощью эффективных методов. От использования мятного масла до стальной ваты – эти простые советы помогут вам предотвратить проникновение мышей в ваше жилое пространство.

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Использование мятного масла

Сильный аромат мяты непривлекателен для мышей и может действовать как естественный репеллент. Просто смочите ватные шарики в мятном масле и разложите их в местах, где часто бывают мыши.

Стальная вата как барьер

Один из простых и эффективных способов отпугивания мышей – использование стальной ваты. Мыши способны протиснуться даже сквозь малейшие щели, поэтому заполнение любых отверстий стальной ватой не позволит им проникнуть внутрь.

Ультразвуковые отпугиватели

Еще одним методом отпугивания мышей является использование ультразвуковых отпугивателей. Эти устройства излучают высокочастотные звуки, которые не слышны для человека, но раздражают мышей. Просто включите эти устройства в розетки в местах, где есть мыши, и они будут излучать непрерывные звуковые волны, отпугивающие мыши.

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Раствор аммиака

Аммиаковый раствор известен своей эффективностью как средство против мышей. Его сильный запах может оказаться очень неприятным для этих грызунов. Мыши опираются на свое исключительное обоняние, поэтому аммиак может стать эффективным средством.

Смесь пищевой соды и сахара

Для эффективного отпугивания мышей используют простое самодельное средство, основанное на сочетании пищевой соды и сахара. Запах сахара привлекает мышей, которые после его употребления даже не подозревают о наличии пищевой соды, что становится для них летальным фактором. Такая комбинация оказывается чрезвычайно эффективной в борьбе с этими грызунами без труда.

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