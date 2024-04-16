Пять знаков зодиака будут отличаться своим желаниями на этой неделе

UAportal подготовил гороскоп для Овнов, Рыб, Тельцов, Водолеев и Близнецов. На этой неделе астрологический фокус сосредоточен на стремлениях этих знаков зодиака под влиянием звезд.

Овен

Овен, известный своим огненным и авантюрным характером. На этой неделе Овны могут стремиться к приключениям, новым впечатлениям и ощущению независимости. Они могут испытывать сильное желание самоутвердиться и покорять новые вершины, стремиться к свободе и возможности проявить свои лидерские качества.

Рыбы

Чувствительный и творческий водный знак Рыбы часто стремится к эмоциональной связи и духовной самореализации. На этой неделе люди, рожденные под этим знаком, могут глубоко стремиться к близости, творчеству и внутреннему спокойствию. Они могут искать утешения в художественных занятиях, стремиться к более глубоким связям с любимыми, а также стремиться к ощущению цели и пониманию своей жизни.

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Телец

Практичный и чувственный земной знак Тельца на этой неделе может стремиться к стабильности, комфорту и материальной безопасности. Представители этого знака могут желать ощущения физической и финансовой безопасности, стремиться к роскоши, поблажек и гармоничного окружения.

Водолей

Водолей на этой неделе может стремиться к свободе, инновациям и интеллектуальной стимуляции. Представители этого знака зодиака могут испытывать сильное желание свободы для выражения своих уникальных взглядов и идей. Они могут стремиться к нестандартному опыту, новым вызовам и возможности положительно повлиять на мир.

Близнецы

Когда Венера входит в знак Близнецов, люди, рожденные под этим знаком, могут стремиться к общению и разнообразию. Близнецы известны своей любознательностью и способностью к мышлению. Они могут стремиться к интеллектуальному росту, увлекательному взаимодействию и возможности изучить разнообразные интересы и перспективы.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали два самых злых знака зодиака, которые способны на страшную месть.

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