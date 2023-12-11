Пять знаков зодиака почувствуют небывалую активность на этой недели

UAportal подготовил гороскоп для Овнов, Львов, Стрельцов, Водолеев и Весов. Узнайте об энергии и динамической природе этих знаков зодиака, которые будут самыми активными на этой неделе.

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Овен

Овны, известные своей высокой энергией и нацеленностью на действие, могут ощутить еще более сильное желание активно заниматься разными аспектами своей жизни с вхождением Урана в знак Водолея на этой неделе.

Лев

Львы, от природы склонные к тому, чтобы быть в центре внимания, могут найти больше возможностей блистать и очаровывать других, когда Уран находится в Водолее.

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Стрелец

С недавним вхождением Урана в знак Водолея Стрельцы могут испытать усиленное чувство путешествия и любопытства, что побуждает их расширять свои горизонты и стремиться к более глубоким знаниям.

Водолей

Как четвертый знак зодиака, вступающего в энергетическую фазу с Ураном в Водолее, Водолеи могут ощутить глубокое чувство освобождения и самовыражения.

Весы

Весы под влиянием вхождения Урана в знак Водолея могут пережить период глубокого самоанализа и стремление к гармонии, отстаивание справедливости и создание большего ощущения баланса в своей жизни.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали два самых злых знака зодиака, которые способны на страшную месть.

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