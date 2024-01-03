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Астрология и гороскопы

Пять знаков зодиака станут любимчиками удачи на этой неделе

Владислав Москаленко

Узнайте, какие знаки зодиака будут иметь благоприятные результаты на этой неделе

Космическая энергетика способствует определенным знакам зодиака, открывая неделю благоприятных событий и результатов. UAportal рассказывает, что ждет Овнов, Львов, Стрельцов, Водолеев и Весов.

Овен

Овнов ждет отличная неделя фортуны. Они могут наслаждаться неожиданными финансовыми поступлениями и успешными результатами своих проектов, которые принесут заслуженное признание и награды.

Лев

Львы могут рассчитывать на неделю, полную удачи. Их ждет признание и продвижение по службе, которая будет сопровождаться финансовыми благами. Кроме того, их личные отношения, скорее всего, будут преуспевать, доставляя им огромную радость.

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Стрелец

Стрельцов ждет счастливая неделя. На горизонте появятся положительные новости, касающиеся их академической или профессиональной деятельности. В этот период также могут появиться финансовая устойчивость и возможности для инвестиций.

Водолей

На этой неделе Водолеев может ожидать счастливого случая. Могут появиться увлекательные возможности для личного и профессионального роста. Финансовые доходы и неожиданная поддержка со стороны близких тоже не исключены.

Весы

Весы могут ощутить подъем своей судьбы, особенно с вхождением Марса в их знак. Это планетарное сочетание открывает двери для неожиданных возможностей, как в личном, так и профессиональном плане. Используйте эти шансы для роста и успеха.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали два самых злых знака зодиака, которые способны на страшную месть.

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