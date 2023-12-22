Распространенные ошибки в уборке, которых следует избегать

Нередко даже опытные хозяйки бессознательно допускают значительные ошибки при уборке определенных помещений в доме. Часто эти повадки наследуются от предыдущих поколений и глубоко укореняются в нашу повседневность.

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Кроме того, многие люди ненамеренно дезинформированы о потенциальном вреде, который могут нанести такие практики. UAportal рассказывает, чего не следует делать во время уборки.

Удаление пыли

Многие люди прибегают к использованию веников для уборки пыли, поскольку это может показаться приемлемым методом. Однако такой подход лишь поднимает пыль обратно в воздух, не устраняя ее. Чтобы удалить пыль, рекомендуется использовать тряпки для уборки.

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Уборка полов

Не рекомендуется начинать уборку с мытья полов, поскольку впоследствии она потребует повторной мойки. Рекомендуется начинать уборку сверху, а затем двигаться вниз.

Использование губок для уборки

Хотя многие используют губки для уборки в своих жилищах, они предназначены прежде всего для мытья посуды. Чрезмерное использование губок на разных поверхностях может привести к повреждению, особенно мебели и щекотливых элементов интерьера. Лучше использовать для этого специальные чистящие тряпки.

Напомним, ранее мы рассказали, как вымыть окна с помощью йодного раствора. В частности, его можно приготовить дома через несколько минут. В то время как затраты на это минимальны, однако результат точно вас поразит.

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