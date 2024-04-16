Раствор для борьбы с вредителями и болезнями: чем обработать картофель перед посадкой

Картофель, будучи уязвимым к различным вредителям и болезням, нуждается в мерах защиты. UAportal рассказал, что, следуя советам от опытных огородников, вы сможете обеспечить сохранение урожая и предотвратить заражение колорадскими жуками и проволочниками.

Существует целый ряд природных средств, эффективно борющихся с колорадским жуком. Эти средства имеют дополнительное преимущество в том, что они безопасны для почвы.

Народные средства для борьбы с колорадским жуком и проволочником:

Раствор березового дегтя. Растворите 30 г березового дегтя в 5 литрах воды. Замочите картофель в этом растворе на несколько минут перед посадкой.

Читайте также: Как сажать огурцы из семян, чтобы взошли: советы огородников

Раствор аммиака. В емкости смешайте 10 мл нашатырного спирта с 7 литрами воды. Опустите картофель в раствор на несколько минут, после чего приступайте к посадке.

Шелуха лука. Перед посадкой добавьте горсть луковой шелухи в каждую посадочную ямку. Эта простая практика защищает картошку от колорадского жука и проволочников.

Зола. Возьмите 1 кг пепла и растворите его в 10 литрах воды. Тщательно перемешайте смесь и окуните в нее картофель. После высыхания приступайте к посадке.

Борьба с болезнями картофеля:

Мариуполь. Разведите 5 граммов марганцовки в 10 литрах воды и используйте раствор для опрыскивания картофеля.

Чеснок. Размельчите 1 килограмм чеснока и приготовьте чесночную воду для опрыскивания картофеля за несколько часов до посадки.

Дегтярное мыло. Растворите сорок граммов дегтярного мыла в литре воды, тщательно перемешав его. Обработайте этим раствором картофель.

Смесь медного купороса, марганцовки и борной кислоты. Смешайте чайную ложку медного купороса, половину чайной ложки марганцовки и три чайные ложки борной кислоты. Разведите эту смесь в ведре воды и опрыскайте картофель перед посадкой.

Напомним, мы уже писали, когда сажать семена огурцов, чтобы получить обильный урожай в начале лета.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!